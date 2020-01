SFR : l'eSIM proposée à 10€ aux abonnés (+ tuto)

NB : Si vous avez une eSIM et souhaitez l'utiliser sur un autre mobile compatible, il faudra commander une nouvelle eSIM depuis votre Espace Client SFR à la rubrique Offre & Mobile > Mobile > Carte SIM. Cela vous coûtera 10€ le transfert ( gratuit chez Orange ). Après validation de votre commande de eSIM, un e-mail vous sera envoyé permettant le téléchargement du QR code d'activation et détaillant les modalités de mise en service de votre eSIM. Les frais d'activation sont de 10€ . Voici les étapes :

Tous les clients SFR Mobile (sauf SFR La Carte, Multisurf, SFR Connecté Partout, SFR Internet Partout et clients SFR Business) ayant un appareil compatible avec l'eSIM peuvent souscrire. Si vous êtes déjà client SFR, vous pouvez demander l'activation d'une eSIM (sinon, vous pouvez vous abonner ) :

C'est officiel, SFR (et RED) propose l'option eSIM à ses abonnés, après des semaines de rumeurs. Si vous avez un iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ou iPhone 11 Pro, il est possible de passer sur la SIM virtuelle d'Apple moyennant 10 euros. Comme chez Orange / Sosh .

