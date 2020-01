AirPods : 60 millions d'exemplaires vendus et 71% des revenus du marché en 2019

Hier à 22:05 (Màj hier à 22:16)

Julien Russo

3

L'année 2019 a été impressionnante en ce qui concerne les ventes d'AirPods. Les écouteurs sans fil d'Apple se sont vendus comme des petits pains, probablement bien au-delà des prévisions que se faisait la firme californienne. Un récent rapport de Strategy Analytics affirme que les ventes d'AirPods ont augmenté de quasiment +100% par rapport à 2018.

Les AirPods un succès infatigable ?

Avec ses écouteurs sans fil, Apple a trouvé un nouveau business qui lui rapporte beaucoup. En effet, chaque année les écouteurs sans fil progressent sur le marché. Un récent rapport (jugé sérieux et fiable) affirme qu'en 2019 il se serait écoulé 60 millions de paires d'AirPods partout dans le monde.

Les clients d'Apple s'arrachent les écouteurs sans fil de la firme californienne et les chaines de productions en Taïwan ne cessent de toujours produire toujours plus pour remplir les nombreuses commandes d'Apple !

À l'heure actuelle, Apple occuperait 50% des ventes mondiales et possèderait 71% des revenus du marché des écouteurs sans fil. L'entreprise écraserait littéralement la concurrence comme vous pouvez le constater ci-dessous :

D'après les nombreux analystes qui s'intéressent au succès incroyable des AirPods, Apple conserverait sa place de leader pour les cinq prochaines années. Au-delà de cette période, tout dépend comment les concurrents auront géré ce bras de fer. En effet, les marques comme Samsung, Bose, Huawei... ont de grosses difficultés à convaincre les clients, malgré des tarifs bas et même parfois des imitations flagrantes des écouteurs d'Apple.

Le 28 janvier 2020, Apple va annoncer ses résultats de son premier trimestre 2020, la firme californienne devrait annoncer 4 milliards de dollars d'AirPods/Pro vendus entre fin septembre et fin décembre 2019.

Les nombreuses ruptures de stocks d'AirPods Pro qui ont eu lieu le mois dernier, reflètent une très forte demande qui n'a pas réussi à être entièrement comblé !



Avec les AirPods, la firme californienne devrait pour la première fois dépasser le pic des revenus de l'iPod lors de son succès début des années 2000.



Source