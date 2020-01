La modification des tweets ce n'est pas pour cette année

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

Cela fait depuis maintenant plusieurs années que les utilisateurs Twitter attendent enfin la possibilité de modifier leurs tweets. Malheureusement certains commencent à perdre espoir ne voyant jamais cette fonctionnalité arrivée. Dans certaines situations, cela serait formidable !

Le co-fondateur de Twitter répond aux questions

C'est au média WIRED que Jack Dorsey a répondu aux questions de ses fidèles utilisateurs. Sous forme de question/réponse, les tweets s'affichaient et le co-fondateur de Twitter s'engageait à y répondre.

On a eu toute sorte de questions comme par exemple :

"Comment puis-je identifier un bot sur Twitter ?" ou "Est-ce que Twitter vend mes données ?".

Bien évidemment Jack Dorsey a eu réponse à tout. Sauf à une question où la réponse reste encore floue !

La modification d'un tweet une fois mis en ligne.

Quand Jack Dorsey a vu cette question, il n'y a pas eu de "surprise" puisque lui et son équipe savent que c'est une question qui revient régulièrement sur le devant de la scène. La demande est très forte au point qu'à chaque vidéo de ce type, une personne demande "c'est quand qu'on va pouvoir éditer un tweet ?".



Dans ce qu'a répondu le co-fondateur de Twitter, nous ne pouvons apercevoir un refus ou un manque de motivation à l'égard de cette fonctionnalité. Il a même déclaré reconnaître que nous avons tous déjà posté un tweet et remarqué quelques secondes plus tard qu'il y avait une faute de frappe qui s'était glissée dans le tweet, l'oublie d'un lien ou d'une précision qu'on voulait apporter !



Jack Dorsey a également reconnu que ne pas pouvoir éditer un tweet était frustrant, cependant pour des raisons techniques cela serait difficile à réaliser. Il a d'ailleurs repris l'exemple du SMS en expliquant qu'une fois que votre message est envoyé, vous ne pouvez pas revenir dessus.

Ce que souhaite pour l'instant l'équipe de Twitter c'est préservé cette ambiance de spontanéité chez les utilisateurs.



Toutes les indications vont dans le sens que cette fonction n'est pas près d'arriver, cependant Twitter est conscient que sa communauté aimerait fortement voir arriver l'édition des tweets. Il se pourrait donc à l'avenir que la position du réseau social change.

Télécharger l'app gratuite Twitter