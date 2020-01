Fortnite profite du 120 Hz et des boutons de joystick

Excellente nouvelle pour les joueurs de Fortnite sur iPhone et iPad, Epic Games propose une mise à jour importante qui leur est entièrement dédiée. On trouve ainsi le support du 120 Hz ainsi que celui des boutons de joystick sur les manettes MFI compatibles. De quoi relancer quelques parties du Battle Royale.

Fortnite s’affiche plus fluide que jamais

Epic Games a donc mis à jour son jeu phare sur App Store.



En premier lieu, les possesseurs du dernier iPad Pro en date, le modèle 2018, peuvent y jouer à 120 images par secondes. Une fluidité sans égale qui est très importante pour ce genre de jeu d’action. Après un début en 30 FPS, Fortnite était passé à 60 FPS en décembre sur tous les appareils Apple récents. Désormais, c’est donc 120, sur l’iPad Pro compatible Pro Motion, une solution technologique attendue sur l’iPhone 12 Pro.

Par contre, sachez que si Fortnite rejoint le club fermé des jeux compatibles 120 Hz, les graphismes en prennent un coup puisque le réglage moyen est automatiquement appliqué.

Enfin, les boutons des joysticks sont désormais exploitables sur les manettes iOS compatibles. On parle évidemment des DualShock 4 et autre manette de Xbox One qui possèdent des actions sur L3 et R3.

Qui joue sur iOS à Fortnite ?

