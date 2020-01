Apple TV+ : un push pour signaler la fin de l'offre gratuite

Apple avait annoncé offrir un an de son service Apple TV+ à tous ceux qui achetaient un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV depuis le 10 septembre 2019. Le service étant lancé depuis le 1er novembre, les clients qui, par exemple, ont fait un achat à la rentrée ont jusqu'à fin janvier pour commencer à s'inscrire au service. Au-delà de trois mois après l'achat (ou de la date du lancement si l'achat est antérieur), il faut passer à la caisse et payer 4,99€ par mois. Apple prévient donc ses clients par un push notification et email



Un rappel pour profiter d'Apple TV+ gratuitement

La firme à l'iPhone a commencé à envoyer des rappels par le biais d'un push aux utilisateurs qui sont éligibles pour bénéficier d'une année gratuite d'Apple TV+. De même, les clients reçoivent un email expliquant la même chose.



Pour les clients ayant acheté un iPhone 11 à la rentrée et jusqu'au 1er novembre, vous avez donc jusqu'au 31 janvier pour vous abonner gratuitement à TV+. Les autres ont trois mois à partir de la date d'achat.



Apple espère embarquer un maximum de monde en cette année 2020, notamment du fait qu'elle prévoit un catalogue bien plus conséquent et que la concurrence s'accroit de manière spectaculaire avec les arrivées de Disney+, HBO, Peacock (NCB) et autres.



Si vous voulez tester un an gratuitement, lancez l'app TV sur l'un de vos appareils et suivez le guide. Pour vous désabonner, mettez-vous un rappel un peu avant la date de fin et rendez-vous dans Réglages > [Votre compte] > Abonnements.