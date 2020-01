Peacock : la VOD de NBCUniversal à 0, 5 et 10$ par mois

Alban Martin

Est-ce que NBCUniversal a trouvé la bonne formule pour les services de streaming vidéo ? Avec l'arrivée prochaine de Peacock, sa plateforme dédiée, NBCUniversal proposera plusieurs offres, dont une à partir de 5$ avec de la publicité.

Dès le 15 avril pour les abonnés Comcast

Peacock (qui signifie Paon en français en référence à l'emblème de la chaine) ouvrira ses portes le 15 juillet aux États-Unis, mais avec un accès anticipé à partir du 15 avril pour les clients de l'opérateur Comcast qui détient NBC.



Au niveau tarif, Peacock proposera trois offres :

Une option gratuite avec un catalogue limité et des publicités

Une option à 5$ / mois avec de la publicité

Une option premium à 10 $ par mois, sans publicité

Voilà de quoi attirer énormément de monde, sans risque pour les clients qui pourront ainsi démarrer avec la version gratuite, puis "grimper" selon leurs envies.

Du contenu pour tous chez NBC

Côté contenu, la plateforme promet 7 500 heures de programmes pour les abonnés gratuits et bien plus pour les autres. En fait, ils auront droit au double, soit 15 000 heures.



On y trouvera par exemple des films Universal et DreamWorks, mais aussi de Paramount et Warner Brothers, des émissions avec Jimmy Fallon ou Seth Meyer, la Premier League de football en direct, la Ryder Cup (golf) et des tonnes de classiques, films et séries.



Voici quelques exemples de contenus sur Peacock :

Law and Order

Chicago Fire,

Yellowstone

Two and a Half Men

The George Lopez Show

30 Rock

Bates Motel,

Battlestar Galactica

Brooklyn Nine-Nine

Covert Affairs

Downton Abbey

Everybody Loves Raymond

Friday Night Lights

Keeping Up with the Kardashians

King of Queens

Married…With Children

Monk

The Office

Parks and Recreation

Parenthood

Psych

Royal Pains

Saturday Night Live,

Superstore

Will & Grace

Hart to Hear

Girls5Eva

Rutherford Falls

Saved by the Bell

A.P. Bio

Punky Brewster

Psych 2: Lassie Come Hom

Dr. Death

Brave New World

Angelyne

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,

Late Night with Seth Meyers

Fast & Furious 9

Jurassic World 3

American Pie

Bridesmaids

Knocked Up

Meet the Parents

Meet the Fockers

A Beautiful Mind

Back to the Future

Brokeback Mountain

Casino

Dallas Buyers Club

Do the Right Thing

Erin Brockovich

E.T.

Field of Dreams

Jaws

Mamma Mia!

Shrek

The Breakfast Club

Bourne

Despicable Me

Trolls World Tour

The Boss Baby 2

The Croods 2

Madagascar: A Little Wild

The Mighty Ones

Cleopatra in Space

NBC et Comcast entendent donc faire de l'ombre à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et autre Apple TV+. Est-ce que Canal+ a déjà dans l'idée de l'inclure comme elle va le faire avec Disney et Netflix par exemple ? Car payer 5 ou 6 abonnements risque d'être très compliqué...