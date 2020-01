Un nouveau coloris bleu Navy pour l'iPhone 12 Pro ?

Alban Martin

Après le très joli "vert nuit" de l'iPhone 11 Pro, Apple préparerait un coloris "bleu Navy" sur ses iPhone 12 Pro. C'est ce que nous partage le blogueur Max Winebach qui s'oriente de plus en plus chez Apple, après des années de publications sur Android. Il a d'ailleurs publié les premières photos du Galaxy S20.

Une nouvelle couleur "Pro" en 2020

Au-delà des nouveautés attendues comme la 5G, l'écran 120 Hz, la nouvelle technologie OLED, la photo 3D à l'arrière, la recharge inversée ou encore l'encoche réduite et le nouveau look, l'iPhone 12 Pro s'offrirait un nouveau coloris très classe. Un bleu nuit baptisé bleu Navy en hommage à la marine de guerre américaine.



Pour appuyer ses propos, Max a partagé l'information avec le Youtubeur EveryThingApplePro et a publié des rendus. Le résultat est très réussi et Apple serait bien avisée d'ajouter une nouvelle option sur ses futurs iPhone 12 Pro.



Mais la question qui reste en suspend concerne la destinée du vert nuit. Est-ce qu'Apple va la rendre collector en l'enlevant de sa gamme, ou va-t-elle la conserver pour atteindre cinq couleurs avec les classiques argent, or et gris sidéral.



Vous aimeriez un iPhone 12 Pro bleu comme celui-ci ?



