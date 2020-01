UFC-Que Choisir : les chargeurs pour smartphones dangereux ?

Guillaume Gabriel

L’Union fédérale des consommateurs a l'habitude de taper là où ça fait mal, pour le bien de potentiels acheteurs et clients de différentes marques technologiques ou non. Dans l'un de ses récents rapports, l'association s'intéresse aux chargeurs de smartphones, en se penchant sur la question de savoir si oui ou non, ces derniers sont dangereux.



C'est au travers du prochain numéro du magasin prévu pour ce jeudi 23 janvier que les réponses seront données, pointant du doigt notamment les chargeurs vendus qui ne sont pas aux normes...

L'UFC-Que Choisir interroge sur les dangers des chargeurs pour smartphones

Le premier gros point qui sera évoqué concerne donc ces fameux chargeurs vendus, qui ne respectent donc pas les consignes établies pour la sécurité : le problème, c'est que la moitié des appareils vendus en France ne sont pas aux normes...



En effet, sur une vingtaine de chargeurs de différentes marques, 50% n'entraient pas dans les critères et représentaient donc un risque pour les utilisateurs de ces derniers.



Il faut savoir que la plupart des produits que l'on achète proviennent de Chine, qui n'ont pas les mêmes normes qu'en France ou qu'en Europe... Ainsi, l'UFC-Que-Choisir cite l'année 2016, notamment du côté des Pays-Bas, ou 47 personnes seraient décédées à cause des chargeurs.



On ne peut que vous conseiller d'acheter vos chargeurs, certes un peu plus chers, mais conformes aux normes pour éviter les mauvaises surprises...



