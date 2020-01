Bons plans iOS : Football Manager 2020 Mobile, Marbloid, Jurassic AR

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Football Manager 2020 Mobile, Marbloid, Jurassic AR. L'occasion d'économiser 40,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Calculi (v3.0, 1 Mo, iOS 13.0, Michael Natole, Jr.) passe de 1,09 € à gratuit.



Les calculatrices peuvent être difficiles à utiliser. Calculi prévoit de changer tout cela.



Calculi est une calculatrice intelligente qui est simple et facile à utiliser, mais avec des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs expérimentés. Que vous essayiez d'équilibrer votre chéquier ou que vous preniez un cours de mathématiques avancé, cette application vous aidera avec tous vos besoins de calcul.



Les calculs ne se contentent pas d'ajouter deux nombres ensemble, mais peuvent résoudre des expressions complexes en utilisant l'ordre des opérations. Alors allez-y et calculez tout et n'importe quoi!



Les + : Plus complète que celle d'Apple

Simple ! Télécharger l'app gratuite Calculi





Jurassic AR (v2.2, 140 Mo, iOS 11.0, Perfectrix) passe de 11,99 € à gratuit.



Donnez vie aux dinosaures avec l'application Jurassic AR Camera.



Les dinosaures sont rentrés sur Terre et ils errent librement dans votre monde. Placez les dinosaures jurassiques préférés dans les environs, y compris de nouvelles races plus impressionnantes et plus terrifiantes que jamais! Promenez-vous avec un T-Rex.



Ouvrez un portail sur un monde préhistorique et regardez des dinosaures gigantesques et réalistes s'animer alors qu'ils rugissent, jouent et habitent votre environnement. Admirez les ptéranodons en vol ou le puissant tyrannosaure.



Attention, ce sont certains in-app qui sont gratuits !



Les + : Une belle application AR Télécharger l'app gratuite Jurassic AR





Sushi Stickers for iMessage (v1.2, 2 Mo, iOS 10.0, HYPER! Interactive, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous aimez les stickers iMessage ? Vous aimez également les sushis ? Et si vous mixiez les deux pour obtenir de superbes stickers sushis ?



Sushi Stickers propose d'ajouter une collection de 10 stickers à partager avec vos amis !



Les + : Ils sont funs ! Télécharger l'app gratuite Sushi Stickers for iMessage





JEUX GRATUITS iOS :

Marbloid (Aventure / Action, v1.2.2, 269 Mo, iOS 10.0, Supyrb) passe de 1,09 € à gratuit.



Roule à travers des niveaux colorés et trouve la sortie : Marbloid est un runner 3D unique avec une bille ! Incarne un esprit capturé dans une bille magique, en route pour l'objectif ultime : la Sortie !



Amuse-toi avec cette expérience de jeu relaxante et excitante. Explore et maîtrise des niveaux graduels remplis de pentes, de sections de saut rythmées, de puissants accélérateurs, de rails relax, de portails, et plus.



Les + : Une merveille ! Télécharger le jeu gratuit Marbloid





Cytus II (Musique, v2.8.5, 2,1 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Evertale (Jeux de rôle / Stratégie, v1.0.41, 142 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Attrapez et faites évoluer des monstres!

Plongez dans un monde fantasy époustouflant rempli de monstres mystérieux à attraper, entrâiner et à combattre à vos côtés. Explorez des paysages vastes, des villes débordant de vie et des donjons épiques dans ce RPG en monde ouvert!



Rejoignez un groupe de héros inattendus et libérez le monde d'Erden du Pandemonium. Collectionnez, entraînez et faites évoluer plus de 180 créatures et guerriers à côtés desquels vous vous battrez lors de combats intenses! Télécharger le jeu gratuit Evertale





PROMOS iOS :

Football Manager 2020 Mobile (Sports, v11.1.1, 1,9 Go, iOS 9.0, SEGA) passe de 9,99 € à 6,99 €.



Gérez votre club à votre façon dans cette saison de Football Manager 2020 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Constituez rapidement votre équipe de rêve, remportez des titres et laissez-vous emporter par une vague d'adrénaline jusqu'en haut du classement, où et quand vous le souhaitez.



Avec plus de 60 ligues de 21 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour la gloire à domicile ou pour une carrière à l'étranger ?



Tout commence avec le choix de votre club. Choisirez-vous un groupe habitué au succès ou un géant endormi en quête de nouveaux objectifs ? La décision vous appartient. Télécharger Football Manager 2020 Mobile à 6,99 €





Leap of Fate (Action / Jeux de rôle, v1.5, 983 Mo, iOS 7.1, Clever-Plays) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Leap of Fate est un roguelite cyberpunk au rythme effréné qui vous propose d'affronter vos peurs et votre destin. Dans un New York où la magie est réelle, vous incarnez un Technomage qui doit développer des pouvoirs titanesques afin de déjouer le Creuset du Destin. Survivrez-vous à ses épreuves ?



Voilà un RPG en 3D isométrique de grande qualité, nuancé dans son gameplay avec du fun et de l'action. De plus, Leap of Fate est traduit en français, c'est parfait.



Les + : Plus de 100 missions

Une ambiance détaillée et de qualité Télécharger Leap of Fate à 2,29 €





Agent A: A puzzle in disguise (Casse-tête / Aventure, v5.2.0, 818 Mo, iOS 9.1, Yak & co) passe de 7,99 € à 1,09 €.



"Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A: A puzzle in disguise à 1,09 €