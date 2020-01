Carpool Karaoke : la saison 3 se montre dans un trailer

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Son retour a été officialisé en juillet dernier, et on comprend pourquoi quand on voit la popularité de Carpool Karaoke dans le monde... Apple va donc très prochainement lancer sa troisième saison et pour marquer le coup, on a le droit à une première bande-annonce.



La nouvelle fournée de vidéos déjantées d'acteurs, chanteurs et autres personnes populaires chantant dans une voiture fera son retour dès demain, vendredi 24 janvier, avec un nouvel épisode toutes les semaines.



Bien sûr, la série sera disponible gratuitement sur l'application Apple TV, il ne sera donc pas nécessaire d'être abonné à la version + du service.

Carpool Karaoke dévoile sa saison 3 avec une bande-annonce

Trois ans après le rachat de la série YouTube, Carpool Karaoke, Apple continue de profiter du format en lançant une troisième saison.



Si vous ne connaissez pas le principe, on prend une voiture, un groupe d'artistes, d'acteurs ou autres, et on les fait chanter tout en se baladant dans les rues. Cette proximité et cette euphorie laissent souvent place à de belles anecdotes provenant des célébrités.



Dans la bande annonce, on peut y voir Kesha, Fred Armisen, Weezer, Jay Leno, Seal ou encore le casting de "Stranger Things,".



Source