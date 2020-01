DxOMark : L'iPhone 11 n'est que 17e au classement photo

C'est un coup dur pour Apple. Le célèbre laboratoire français DxOMark qui évalue chaque année les meilleurs smartphones pour les photos n'est pas très tendre avec l'iPhone 11, en grosse partie par rapport à son manque de téléobjectif. L’iPhone 11 Pro était largement supérieur.

Une mauvaise publicité pour Apple

Beaucoup de clients choisissent leur smartphone en fonction de la qualité des photos, c'est aussi pour cela qu'Apple lance à chaque nouvelle génération d'iPhone des nouveautés vis-à-vis de la prise de vue et des vidéos.

Quelqu'un pour qui les photos sont décisives dans le choix du smartphone regarde beaucoup les avis des consommateurs, mais aussi des professionnels comme DxOMark et c'est justement là que serait le point faible pour l'iPhone 11.



Le laboratoire français qui prend plusieurs semaines pour déterminer quel est le meilleur smartphone pour les photos classe l'iPhone 11 à la 17e place seulement.

C'est dans ce même classement qu'en novembre dernier l'iPhone 11 Pro Max s'affichait avec 117 points derrière deux smartphones chinois, c'est maintenant l'iPhone 11 qui se retrouve dans une mauvaise position !



En effet, ce qu'ont fait remarquer les experts du laboratoire français c'est que l'iPhone 11 d'Apple est clairement en dessous de ce que proposent les concurrents pour la même gamme de produits. Par exemple, l'absence de téléobjectif a fait chuter l'iPhone 11 de plusieurs places, mais aussi l'absence de 10x Zoom qu'on retrouve sur l'Oppo Reno qui apporte un zoom nettement supérieur que le dernier smartphone pommé.

DxOMark a aussi remarqué que les portraits avaient quelques tendances à être surexposés dans des environnements sombres. Certains portraits avaient même des distorsions qui gâchaient la photo.

Cependant, il n'y a pas que du mauvais dans les remarques de DxOMark. L'iPhone 11 a de nombreuses qualités, notamment sur l'exposition, la colorimétrie et la stabilisation. Des points où Apple a énormément travaillé et ce long travail s’est fait remarquer auprès des spécialistes du laboratoire français.



Autre point déceptif, le mode vidéo. En effet, malgré la netteté apportée à la 4K, les vidéos tournées avec l'iPhone 11 auraient quelques défauts en ce qui concerne la balance des blancs.

La mise au point automatique au début de la vidéo laisserait également à désirer.



Ce sont des avis qui vont probablement décevoir les responsables à l'Apple Park, mais qui les aideront à améliorer l'appareil photo pour les prochaines générations d'iPhone, l’iPhone 12 en tête en septembre.

En attendant, le classement démontre une fois de plus que les firmes chinoises s'en sortent mieux avec un prix généralement moins élevé que ceux pratiqués par Apple. Mais ensuite, Apple garde toujours iOS comme argument, ainsi que la qualité de fabrication.



