Safari Preview 99 : la fin du support d’Adobe Flash sur Mac

Alors que la 99e version de Safari pour les développeurs apporte un grand nombre d’améliorations sur le CSS, le JavaScript, la lecture des médias (HDR par défaut), l’API Web et autre, la principale nouveauté est une suppression. Apple a retiré, enfin, le support d’Adobe Flash de son navigateur pour MacOS. C’est donc la mort de cette technologie qui permettait d’avoir des sites ou des parties de sites animés mais qui a toujours été pointé du doigt pour sa lourdeur et ses failles de sécurité.

Steve Jobs avait sonné la mort de Flash d’Adobe avec le non support de ce dernier sur l’iPhone, voilà qu’Apple entérine l’histoire sur Mac avec la 99e version de Safari Technology Preview . Il s’agit de la version expérimentale de Safari dédiée aux aux développeurs.

