TikTok : un business fou de formations en Chine

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Jusqu'où seriez-vous prêt d'aller pour devenir une star de TikTok (v14.7.0, 365 Mo, iOS 9.3) ? L'application phénomène auprès des ados continue de faire tourner des têtes, et constitue un véritable business pour les influenceurs, marques et... petits malins.



En Chine, pays où la folie est la plus étendue offre également des opportunités à des investisseurs, qui lancent leur équivalence au réseau social, pour tenter d'attirer tout ce petit monde.



Par exemple, Douyin est l'une des alternatives les plus connues dans le pays, recensant 400 millions d’utilisateurs.

TikTok et comparses : un business de formations

Des plateformes qui se vantent de faire vivre de véritables contes de fées à certains, comme Li Jiaqi, un influenceur spécialisé dans la beauté, qui toucherait 1,3 million d’euros par an avec ses 37 millions d'abonnés.



Il n'en faut pas plus pour les jeunes pour tenter le coup, mettant toutes leurs chances de côté et n'hésitant pas à recourir à des pratiques... surprenantes. En effet, certains sont prêts à dépenser une fortune pour devenir une star et apprendre à l'être en optant pour des formations payantes allant jusqu'à 9800 yuans (environ 1300 euros) pour un seul week-end.



Un business monstrueux, qui crée des business tout aussi fous...



