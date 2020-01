Bug App Store : Fortnite suspend les achats in-app

La page System Status d'Apple indique actuellement que certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes avec l'App Store. La firme à l'iPhone est en alerte et enquête sur ce problème. Mais déjà, certains développeurs nous ont éclairé et ont expliqué qu'il n'est pas possible d'obtenir des achats intégrés depuis quelques heures.

En effet, le compte Twitter officiel de Fortnite a révélé que sa boutique a été temporairement désactivée pour éviter d'autres problèmes pour les utilisateurs.



Apple indique clairement un dysfonctionnement avec un voyant jaune au niveau de l'App Store, les autres services étant OK comme iCloud ou Apple Music par exemple.



Pour qu'un jeu comme Fortnite, même si il n'est pas le seul, soit obligé de suspendre les achats in-apps (et donc les revenus), c'est que le problème est sérieux.



Avez-vous rencontré un problème d'achat ce vendredi ? Si oui, sur quelle application ou jeu ?



Voici le tweet de Fortnite :



We have disabled the Store on iOS devices due to purchases on the App Store not being completed.