La Google I/O 2020 présentera Android 11 le 12 mai

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Sundar Pichai, le patron de Google et d'Alphabet - la maison mère - vient d'annoncer la conférence Google I/O 2020. Comme chaque année, les développeurs Android y sont conviés pour découvrir les nouveautés du SDK mobile de la firme de Mountain View, mais aussi tout l'écosystème comme Chrome, ChromeOS et autre.

Android 11 dévoilé le 12 mai 2020

Cette année, la conférence se tiendra à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View en Californie. C'est la cinquième fois consécutive que la semaine des développeurs Android se passera ici, près du campus de Google.



Comme pour la WWDC d'Apple (qui arrivera en juin 2020 pour iOS 14 et macOS 10.16), la I/O lèvera le voile sur les bêtas des prochaines moutures majeures de Google, Android 11 en tête. On le sait, la firme a abandonné les noms de sucreries depuis Android 10.

Les nouveautés connues d'Android 11

A date, les fuites ont permis de savoir qu'Android 11 apportera au moins trois nouveautés.



Stockage limité :

Cette fonctionnalité aurait dû faire partie d'Android 10, mais Google a décidé de prendre un peu plus de temps avant de la rendre disponible sur Android. Cette nouveauté vise à optimiser la vitesse de lecture de la mémoire et la confidentialité. En gros, cela consiste en la création d'un deuxième dossier dédié aux fichiers créés par l'application en cours d'utilisation où elle peut lire et écraser n'importe quel fichier sans que l'utilisateur ait à accorder d'autorisation. Il est important de savoir que cet espace n'est pas accessible aux applications externes mais uniquement à l'application concernée. Il s'agit d'une fonctionnalité qui met l'accent sur la confidentialité et la sécurité, mais accélérera également la lecture des fichiers.



Modes avion et Bluetooth :

D'après le code source du système d'exploitation, l'une des nouvelles fonctionnalités d'Android 11 pourrait être liée au Bluetooth, qui ne sera pas automatiquement désactivé en mode avion. Ce n'est pas une grande nouvelle, mais ceux qui ont l'habitude de voyager en avion et d'utiliser Bluetooth pour écouter de la musique l'apprécieront.



Captures d'écran étendues :

Android 11 pourrait nativement vous permettre de capturer des captures d'écran de toute une vue sans avoir à compter sur des applications tierces.

Et les appareils Google ?

Outre Android 11, Google pourrait lancer un Pixel 4a, une version Light du Pixel 4 lancé fin 2019. De même, on pourrait avoir droit à un nouveau Pixelbook ainsi que des nouveautés du côté de Chromecast.



Pour ceux qui sont intéressés, Google ouvrira les inscriptions un mois ou deux avant la conférence.