L'app Google "Passer à Android" peut transférer vos données vers Android 12

Google en est persuadé, rester sur iOS est une perte de temps, vous trouverez votre bonheur à coup sûr dans l'écosystème Android. Pour inciter et faciliter la migration d'iOS vers Android, Google a lancé sur l'App Store une application baptisée "Passer à Android". Aujourd'hui, cette app évolue puisqu'elle prend désormais en charge le transfert des données vers tous les smartphones équipés de la version logicielle : Android 12.

Une migration qui couvre tous les smartphones

Vous venez d'acquérir un nouveau smartphone sous Android et vous souhaitez transférer toutes vos données qui sont actuellement sur votre iPhone ? Le meilleur moyen est d'utiliser l'application "Passer à Android" qui vous proposera une solution simple, rapide et efficace pour déménager vos apps, vos contacts, vos messages ainsi que vos photos/vidéos.



Jusqu'ici, l'application développée par Google coinçait quand il s'agissait d'un smartphone avec Android 12, l'iPhone était prêt, mais la réception des données ne fonctionnait pas de l'autre côté. Les développeurs de la firme de Mountain View ont longuement travaillé et viennent d'annoncer la prise en charge officielle des smartphones avec Android 12.

Dans son billet de blog, Google explique :

À partir d'aujourd'hui, la prise en charge de l'application Switch to Android sur iOS est déployée sur tous les téléphones Android 12, de sorte que vous pouvez passer de manière transparente certaines informations importantes de votre iPhone à votre nouvel Android. Une fois que vous avez votre nouveau téléphone Android, suivez nos instructions de configuration faciles pour passer par le processus de transfert de données. Vous serez invité à connecter votre ancien iPhone à votre nouveau téléphone Android soit avec le câble de votre iPhone, soit sans fil via la nouvelle application Switch to Android.

Google met également en avant plusieurs raisons pour vous convaincre d'abandonner l'écosystème Apple, il y a : le protocole RCS pour les messages, les chats vidéos avec n'importe qui et n'importe où, l'approche axée sur la confidentialité, les fonctionnalités comme Fast Pair accessible sur la majorité des écouteurs et casques sans fil vendu aujourd'hui, les widgets Android...



À noter qu'Apple propose aussi une application pour réaliser le déménagement dans l'autre sens. En effet, les utilisateurs Android qui souhaitent quitter leur smartphone pour venir dans le merveilleux monde d'Apple peuvent télécharger une application qui s'appelle "Migrer vers iOS", celle-ci est disponible gratuitement sur le Play Store.



Que ça soit du côté de Google ou d'Apple, aucune des deux entreprises ne s'est exprimé sur quelle application fonctionne le mieux. Toutefois, le Play Store affiche des statistiques (contrairement à l'App Store), on remarque que l'app "Migrer vers iOS" a été téléchargée plus de 100 millions de fois, recueille 174 000 avis et se trouve être la 7e application la plus téléchargée dans le classement des "applications gratuites - outils".

Des indicateurs clairs qui montrent que les utilisateurs Android semblent être probablement plus nombreux à migrer vers iOS que l'inverse.