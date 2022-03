L'app de Google "Passer à Android" va transférer vos photos iCloud vers Google Photos

Pour attirer les utilisateurs Android, Apple a développé il y a quelques années une app Android qui facilite le transfert des données des smartphones sous Android vers l'iPhone. S'apercevant de cette bonne idée, la firme de Mountain View a eu l’envie de proposer la même chose, mais en sens inverse. L'application "Passer à Android" n'est pas encore disponible sur l'App Store, mais elle pourra faire de nombreuses choses comme... migrer vos photos iCloud vers Google Photos !

iCloud -> Google Photos

Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs Apple choisissent la sauvegarde de leurs photos et vidéos directement sur iCloud, ils se servent de l'espace de stockage offert ou souscrivent à un abonnement à renouvellement mensuel pour des Go supplémentaires pour stocker plus de données.

Si vous avez déjà pris le chemin iOS vers Android, vous avez probablement été confronté à la difficulté que cela engendre de vouloir transférer toutes ses photos et vidéos d'iCloud vers Google Photos, c'est désespérant et démotivant tellement que cela est compliqué (surtout quand la quantité est importante).



Heureusement, Google va bientôt faciliter le déménagement de vos contenus iCloud vers son service de stockage dédié aux photos. La firme de Mountain View est toujours en train de développer son application iOS qui consiste à accompagner les utilisateurs Apple qui envisagent de commencer une nouvelle aventure du côté d'Android.

Dans cette application qui s'appellera "Passer à Android", les clients Apple pourront aisément migrer toutes leurs photos et vidéos d'iCloud vers Google Photos, l'app apportera un support complet dans le transfert des données.

C'est une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de smartphones sous Android qui souhaitent quitter l'univers Apple, à noter que cette app offrira également le moyen de prendre avec vous vos contacts, messages, applications...

Comment cela va fonctionner ?

L'annonce est belle, cependant le fonctionnement ne va pas être aussi parfait qu'on l'imagine.

Comme l'explique le média 9to5google, grâce à la dernière mise à jour de l'app Android Data Transfer Tool, on obtient plus d'informations (via une page d'assistance) sur la méthode que va utiliser Google pour transférer vos photos et vidéos depuis iCloud.



Le processus consistera à saisir l'identifiant et le mot de passe de votre Apple ID dans l'application "Passer à Android" (ou un outil tiers). Une fois la connexion réalisée, Google vous demandera les contenus que vous souhaitez transférer vers votre Google Photos.



Dès que le choix sera finalisé et que le processus sera lancé, il faudra attendre jusqu'à... 1 semaine avant de voir vos photos et vidéos sur Google Photos. La fiche d'assistance n'explique pas pourquoi ce délai sera aussi long, mais cela prouve que le transfert ne se fera pas via un réseau Wi-Fi, mais directement entre Apple et Google.