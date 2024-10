Il va devenir plus facile de passer de Google Photos à iCloud Photos

C'est une situation qui arrive fréquemment dans le cadre d'une migration de l'écosystème Android vers celui d'Apple, les utilisateurs veulent souvent abandonner Google Photos pour tout stocker dans iCloud afin de tout regrouper au même endroit. Apple et Google ont décidé de faciliter le transfert des photos de Google Photos vers iCloud Photos, cela va désormais être sans prise de tête et bien plus rapide !

Le transfert de photos simplifié

Dans une initiative visant à simplifier le transfert des données entre leurs services, Apple et Google ont annoncé l'élargissement de leurs offres de transfert direct de données. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Google Photos de déplacer leurs contenus personnels directement vers iCloud Photos, ce qui va fournir une solution de transfert des données plus fluide et conviviale.



Cette nouveauté vient compléter les transferts déjà existants d'iCloud Photos vers Google Photos, en respectant le principe de réciprocité de base dans le cadre de la Data Transfer Initiative (DTI). Les utilisateurs pourront ainsi profiter d'une transition sans accroc entre ces deux services populaires de stockage de photos, grâce à une intégration poussée et une technologie avancée.

Le transfert de données entre Google Photos et iCloud Photos va s'appuyer sur la technologique open source du Data Transfer Project (DTP). Ce projet vise à apporter une infrastructure standardisée pour le transfert des données, aidant les utilisateurs à transférer leurs données personnelles d'un service à un autre de manière complètement sécurisée et efficace. Le rapport explique que la conception de cette fonctionnalité a nécessité une minutieusement réflexion pour garantir l'intégrité des données lors des transferts.



L'alignement des modèles de données et l'authentification indispensable pour les transferts ont été des aspects cruciaux de cette initiative. L'objectif est de fournir des outils fiables qui simplifient un transfert facile et sécurisé des données personnelles, tout en maintenant une haute qualité et une fidélité totale du contenu transféré.

Déploiement et disponibilité

Ce nouveau service sera déployé au cours de la semaine prochaine et sera disponible dans plus de 240 pays (dont la France). Cependant, petit point faible, ce service ne sera pas disponible pour les comptes enfants ou les "comptes d'identifiant Apple gérés".



Apple et Google prévoient également de continuer à explorer de nouveaux services et partenaires pour le transfert des données, afin de rendre ces outils de plus en plus accessibles et utiles pour les utilisateurs à travers le monde.



Vous l'aurez compris, cette nouvelle fonctionnalité de transfert direct entre Google Photos et iCloud Photos représente une avancée majeure pour le transfert des données, elle offre aux utilisateurs une expérience simplifiée et efficace pour gérer leurs collections de photos à travers différents services.



