L'éternel bug de la synchronisation iCloud des photos sur iPhone

L'application Photos d'Apple a un gros problème, elle galère avec la synchronisation iCloud. Elle est souvent incapable de récupérer une galerie complète alors même qu'on l'aide manuellement en relançant le processus. Et le passage à iOS 17 n'a rien résolu, bien au contraire. Explications.

Une synchronisation à s'arracher les cheveux

S'il y a bien un sujet sur lequel nous sommes unanimes, c'est la qualité d'Apple à maintenir un écosystème cohérent, sécurisé et tellement fluide que la quasi-totalité de ses utilisateurs ne souhaitent pour rien au monde passer chez la concurrence. Malheureusement, certains problèmes persistent depuis des années et c'est justement le cas de la synchronisation iCloud de l'application Photos.

Cas personnel… Pas tant que ça visiblement

Cet été, j'ai décidé de transférer la totalité de mes photos et vidéos de l'application Google Photos vers celle d'Apple sur mon iPhone 14 Pro à jour vers iOS 17. Malgré quelques soucis liés à la quantité importante de fichiers, je reconnais que cela s'est globalement bien passé, à part sur un point précis, la synchronisation totale des éléments sur iCloud.



Depuis maintenant six mois, ma photothèque affiche un message indiquant que certains éléments sont "en pause de synchronisation" sans me donner une raison valable ou même un simple aperçu des éléments concernés. Parfois, il y en a douze, vingt, cinquante, ce n'est jamais le même chiffre.

Pire encore, lorsque j'appuie sur le bouton Synchroniser qui permet de reprendre la synchronisation manuellement, une barre de chargement apparaît à l'écran, me laissant croire que c'est bientôt terminé. Sauf qu'à ce moment-là, mon iPhone chauffe et rien ne se passe. Une sorte de faux-semblant auquel Apple ne nous a pas habitué.



Autre problème, il m'est arrivé d'avoir des photos ou des vidéos prises à l'iPhone qui mettaient un temps fou à s'afficher dans la galerie. Je ne vous parle même pas de la synchronisation entre plusieurs appareils, où nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus rapide qu'un petit coup de AirDrop.



Bref, l'idée ici, c'est simplement d'exposer un problème qui touche visiblement plus de personnes qu'on ne le pense à en croire les retours divers, que ce soit sur notre blog, par email ou sur les forums comme Reddit et Twitter. Certains trouveront peut-être que c'est du "chipotage" tandis que d'autres comprendront qu'à un niveau de standard aussi élevé que celui d'Apple, une application mondialement connue et utilisée comme Photos ne peut pas se permettre de rester sans solution aussi longtemps.

Capture d'écran transférée via AirDrop d'un iPhone 14 Pro vers un MacBook Air M2 puisque iCloud ne veut pas le faire lui-même

Avez-vous le même problème que moi, ou un autre souci qui vous empoisonne la vie depuis un moment ? Dites-nous tout dans les commentaires !