Lucid Air : la berline 100% électrique est en précommande en France

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

En 2016, une entreprise du nom de Lucid Motors faisait la présentation d'une berline 100% électrique, affichant comme ambition de venir titiller le Model S de Tesla.



Quelques années après, la petite merveille est disponible en précommande dans certains pays d’Europe, dont la France.

La voiture 100% électrique, Lucid Air, disponible en précommande

De base, il faut savoir que Lucid Motors (initialement Atieva) est spécialisé dans le développement de batteries pour les autres constructeurs. Quelle ne fut pas la surprise quand ces derniers ont fait la présentation de leur propre création, la Lucid Air.



Peter Rawlinson, PDG de la firme :

C'est une période passionnante pour Lucid. Nous progressons à un rythme incroyable, avec l'achèvement de notre usine et les premiers modèles de la Air attendus fin 2020.



Car oui, pour 1 000 euros, il est désormais possible de précommander la nouvelle voiture avec une livraison prévue pour fin 2021. Seul bémol, les données techniques de la Air sont inconnues, même si l'autonomie devrait atteindre les 600 km avec une puissance de 400 ch.



La version de série sera dévoilée à New York durant le mois d'avril, et on a déjà hâte d'en savoir plus sur cette voiture, qui aura nécessité 300 millions d’euros d'investissement.

