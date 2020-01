Bons plans iOS : Bloons TD 6, The Incident, PuppetMaster

Hier à 22:01

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Bloons TD 6, The Incident, PuppetMaster. L'occasion d'économiser 22,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Orderly (v4.0.4, 60 Mo, iOS 11.0, Tekton Technologies (P) Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit.



Une appli style todo list utilisant les gestes, et mettant en avant une interface avec des post-it. Une alternative intéressante, notamment grâce à sa personnalisation et sa gestion fine des priorités.



Si vous êtes du genre à travailler "à la tâche", il vous faut Orderly qui propose même des rappels par géolocalisation.



Les + : Une app pensée pour vous faire gagner en productivité

Jolie interface Télécharger l'app gratuite Orderly





PuppetMaster (v2.8, 710 Mo, iOS 11.0, Shmonster LLC) passe de 3,49 € à gratuit.



PuppetMaster est une application d'animation pour les enfants, où vous pouvez donner vie à n'importe quelle image, en touchant l'écran. Votre voix est également enregistrée. Donnez vie à votre propre vidéo animée!



Prenez un dessin que vous avez fait, une photo de l'un de vos jouets, même d'une personne ou d'un animal, et utilisez-le comme une marionnette dans PuppetMaster.



Les + : Belle application pour les plus petits Télécharger l'app gratuite PuppetMaster





JEUX GRATUITS iOS :

Shadow Of Death (Action, v2.0, 363 Mo, iOS 9.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit.



Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





The Incident (Action, v1.7, 19 Mo, iOS 8.0, Big Bucket Software) passe de 1,09 € à gratuit.



THE INCIDENT est un petit jeu d'action au style retro. Sauter, courir, grimper, ... vous ne ferez que cela mais dans la bonne humeur, c'est garantie !



C'est à vous de vous hisser au sommet et de trouver la cause de l'incident. Inclinez pour diriger votre personnage autour de l'écran et appuyez pour sauter. Essayez d'éviter d'être frappé à la tête ou complètement enterré par des voitures, des échelles, des hélices d'avion, etc.



Les + : Un bon jeu 8-bit Télécharger le jeu gratuit The Incident





Marbloid (Aventure / Action, v1.2.2, 269 Mo, iOS 10.0, Supyrb) passe de 1,09 € à gratuit.



Roule à travers des niveaux colorés et trouve la sortie : Marbloid est un runner 3D unique avec une bille ! Incarne un esprit capturé dans une bille magique, en route pour l'objectif ultime : la Sortie !



Amuse-toi avec cette expérience de jeu relaxante et excitante. Explore et maîtrise des niveaux graduels remplis de pentes, de sections de saut rythmées, de puissants accélérateurs, de rails relax, de portails, et plus.



Les + : Une merveille ! Télécharger le jeu gratuit Marbloid





Tower of Fortune (Aventure, v2.0.4, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit.



Un mélange entre RPG et machine à sous dans ce jeu au look rétro avec des in-apps. Votre fille a été kidnappée, vous allez devoir remettre le couvert malgré votre récente retraite (hein Bruce !). Original mais plutôt laid, voici un RPG qui peut plaire !



Les + : Le système de machine à sous pour pimenter le jeu

Des tonnes d'ennemis et d'équipements Télécharger le jeu gratuit Tower of Fortune





PROMOS iOS :

Transistor (Action / Jeux de rôle, v2.0, 2,3 Go, iOS 8.0, Supergiant Games, LLC) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Un jeu de rôle / action SF à nul autre pareil ! Maniez une arme extraordinaire et combattez pour survivre dans une surprenante ville futuriste. Si vous aviez été impressionné par Bastion (et comment ne pas l'être ?), Transistor est du même acabit, avec un monde tout aussi vivant et coloré mais un système de combat plus intéressant et profond.



Un savant mélange de rapidité et de planification de stratégies !



Les + : Par les créateurs du jeu Bastion !

De très beaux graphismes Télécharger Transistor à 2,29 €





Bridge Constructor Portal (Casse-tête / Simulation, v5.0, 188 Mo, iOS 9.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Pénétrez dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science et jouez à Bridge Constructor Portal, un mélange unique entre Bridge Constructor™ et le grand classique, Portal™.



En tant que nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.



Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Durée de vie Télécharger Bridge Constructor Portal à 3,49 €