Apple Pay fonctionne sur 90% des cartes françaises, bientôt 99%

Il y a 1 heure

Alban Martin

Journée Apple Pay du côté de Cupertino. En effet, les derniers gros établissements français viennent de sauter le pas. C'est le cas du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel et du CIC qui ont activé le paiement mobile sans contact d'Apple ce matin.



Et la firme américaine n'a pas raté le coche pour donner quelques chiffres à nos confrères des Échos. L'occasion était trop belle puisque le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel représente près de 60% des cartes en France.

La bataille a été gagnée par Apple Pay

Avec le support des trois banques du jour, Apple Pay se retrouve disponible pour 90 % des cartes bancaires françaises d'après Jennifer Bailey. Mieux, la vice-présidente en charge d’Apple Pay a expliqué au journal que le chiffre de 99% est envisagé en France d’ici la fin de l’année 2020.



Pour parvenir à la quasi totalité du parc, Apple attend que le Crédit Agricole active pleinement le support sur les trois types de cartes. Pour le moment, seule Carte Bleue est officiellement compatible, les réseaux Visa et MasterCard sont attendus pour plus tard dans l'année. Pourtant, la plupart des clients peut tout de même activer sa carte VISA ou Mastercard d'après vos retours.

En tout cas, atteindre 90% en à peine plus de trois ans relève de l'exploit, chose que n'a jamais réussi à faire PayLib par exemple, une solution développée par plusieurs banques françaises. Nous en parlions récemment, Apple Pay qui a été boudé au départ par les établissements de l'Hexagone (pour des questions de coûts), était en passe de réussir son pari. C'est désormais chose faite.



Il ne manque finalement plus que le lancement de l'Apple Card pour satisfaire les ambitions bancaires d'Apple en France, mais elle devra être accompagnée par un partenaire de notre pays, comme Goldman Sachs a pu le faire aux USA avec Apple.