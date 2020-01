iPhone : Augmentation de la production chez tous les sous-traitants

Il y a 15 min

William Teixeira

Réagir

Les ventes d’iPhone sont en formes en ce début d’année. Au point où le smartphone d’Apple connaîtrait en ce moment une croissance dans de

nombreux pays, même ceux où l’iPhone est en « ralentissement » l’année dernière.

La production de l’iPhone augmente de +10%

Quand la demande est forte, il faut que les sous-traitants produisent plus ! D’après Nikkei, Apple aurait réclamé à l’ensemble de ses sous-traitants ayants la responsabilité de la production de l’iPhone, d’accélérer le mouvement.



Les estimations de la firme de Cupertino seraient très élevées pour le premier trimestre de 2020. Quand l’année dernière Apple demandait la production de 73 millions d’iPhone (tous modèles confondus), elle en demande aujourd’hui 80 millions.

Dans ce chiffre on retrouverait en grande partie l’iPhone XR, l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, mais aussi le petit nouveau qui devrait être dévoilé à partir du mois de mars : l’iPhone SE 2.

Vous l’aurez compris les ventes sont actuellement sur un rythme complètement différent de l’année dernière. Il faut reconnaître que l’iPhone XS et XS Max ont connu des ventes assez décevantes quand on compare à l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.



Dans cette demande d’augmentation de production, ce qui pourrait jouer en défaveur d’Apple c’est le virus actuellement en Chine. À cause du Coronavirus, les usines de production en Chine sont fortement impacté par l’absence des salariés qui sont à l’étranger (pour le Nouvel An chinois) et qui ne peuvent pas rentrer.