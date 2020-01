LCL et BforBank annoncent Apple Pay pour 2020

Il y a 3 heures

Alban Martin

3

Après la débauche de lancement Apple Pay hier chez Crédit Agricole, Crédit Mutuel et CIC (trois retardataires), voilà que les deux principaux derniers dévoilent une date pour la compatibilité avec le service de paiement mobile de la firme à la pomme. 2020 sera donc l'année de la consécration.



Le Crédit Lyonnais et BforBank vont ajouter Apple Pay d'ici quelques mois

LCL a dégainé le premier puisque son community manager a répondu à un client hier sur Twitter en précisant que le support d'Apple Pay était bien prévu pour le premier semestre 2020. De même chez la filiale mobile du Crédit Agricole, BforBank, un autre tweet annonce courant 2020. Il semble tellement étrange que la banque mobile du CA soit servie après... alors même que la banque la plus populaire en France avait mis plus de trois ans pour s'y mettre. Et encore, le paiement mobile est pour le moment limité à la France et aux cartes des particuliers.



Qui attend Apple Pay parmi vous ? Le service est pourtant à 90% disponible sur les cartes bancaires des français.



Via

Télécharger l'app gratuite Mes Comptes