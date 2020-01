Uber Rewards : la fidélité récompense les clients français

Alban Martin

Uber proposait encore une mise à jour sans grand changement il y a deux jours, on comprend désormais pourquoi. En effet, la firme californienne vient de lancer Uber Rewards en France, après un essai concluant au pays de l'Oncle Sam. Les clients les plus fidèles vous avoir le sourire.

Uber Rewards : un programme de fidélité pour récompenser les usagers réguliers

Celui qui a révolutionné le monde du VTC propose donc son programme de fidélité "Uber Rewards" dans l'Hexagone, à travers un message dans l'app et une page dédiée. Elle est utile pour s'inscrire si vous n'avez pas encore la popup dans l'appli.



Uber Rewards vous permet de cumuler des points à chaque course afin de débloquer des avantages comme un accès aux chauffeurs les mieux notés de la plateforme, des crédits Uber ou bien une course prioritaire depuis l'aéroport. Plus vous effectuez de courses Uber ou de commandes Uber Eats, plus vous gagnez des points.

Le programme Uber Rewards en détail



Concernant le système de points, il est assez simple :

1 euro dépensé avec Uber Pool et Uber Eats, c’est 1 point Uber Rewards

1 euro dépensé avec UberX et Comfort, c'est 2 points Uber Rewards

1 euro dépensé avec Uber Berline et Uber Van, c'est jusqu’à 3 points Uber Rewards

Vous l'aurez compris, vous accédez à un nouveau Statut si vous cumulez le nombre de Points applicable. Mais précisons qu'il faut le faire sur une période de 6 mois. Lorsque vous adhérez, votre Statut initial est déterminé en fonction de l’activité de votre compte au cours de la période de 6 mois qui précède immédiatement votre adhésion.



Voici les différents Statuts :

Blue : 500 Points

Gold : 501 - 1499 Points

Platinum : 1501 - 2999 Points

Diamond : 3000+ Points

Dès que vous atteignez le nombre de Points requis pour bénéficier d’un Statut supérieur, vous accédez automatiquement au Statut concerné.



Qui pense en bénéficier très rapidement tellement il utilise Uber ?

