Apple officialise la nouvelle version de Plans aux États-Unis, l’Europe arrive

Il y a 1 heure (Màj il y a 13 min)

Julien Russo

C'est à travers un communiqué de presse que la firme de Cupertino a dévoilé le nouveau visage d'Apple Plans. En effet, les deux objectifs principaux étant d'améliorer l'expérience utilisateur et devenir plus agressif face à Google Maps. Nous avions eu un aperçu à la WWDC 2019 avec une refonte totale qui propulsait Plans au niveau de Google Maps.

Plus rapide et plus précis

On le comprend très rapidement quand on fait une comparaison avec l'avant et l'après. Les cartes d'Apple Plans sont désormais plus rapides et apportent des précisions qui manquaient énormément quand on recherche un commerce ou un élément précis (comme un parc, la taille d'un bâtiment...).



Cela fait depuis plusieurs années maintenant que l'équipe autour d'Apple Plans travaille sur cette évolution majeure pour les États-Unis. Le projet était déjà terminé le mois dernier, mais Apple a préféré prendre son temps pour officialiser le déploiement de cette nouvelle version des cartes.

Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, c'est un peu le jour et la nuit. Les efforts d'Apple sont extraordinaires et étaient d'ailleurs fortement nécessaires.

La bonne nouvelle qui a été annoncée par Eddy Cue c'est que l'Europe va aussi avoir le droit à ces nouvelles cartes très détaillées !

Il a été déclaré :

Nous avons entrepris de créer la meilleure et la plus privée des applications cartographiques de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd'hui. C'est un effort dans lequel nous nous sommes profondément investis et qui exige que nous reconstruisions la carte à partir de zéro pour réimaginer comment Maps améliore la vie des gens - de la navigation au travail ou à l'école ou de la planification de vacances importantes - le tout avec la vie privée au cœur.



L'achèvement de la nouvelle carte aux États-Unis et la mise en place de nouvelles fonctionnalités telles que Look Around et Collections sont des étapes importantes pour concrétiser cette vision. Nous sommes impatients de présenter cette nouvelle carte au reste du monde, en commençant par l'Europe dans le courant de l'année.

L'autre avantage c'est que la firme de Cupertino s'est réservé un accès en direct, c'est-à-dire, elle a la possibilité de changer comme bon lui semble des détails sur la cartographie. À tout moment, Apple peut rajouter un commerce, une nouvelle route, un changement de nom de rue... Les changements ont été simplifiés pour les équipes qui ont la responsabilité de la gestion d'Apple Plans.



Pour rappel, iOS 13 contient également la fonction "Look Around" qui est l'équivalent du très connu "Google Street View", cependant pour l'instant c'est ultra limité en ce qui concerne les villes éligibles à cette fonctionnalité.

Ce qu'il faut prendre en compte c'est que pour l'instant Look Around fait ses débuts et pourrait bientôt rivaliser avec Google Street View !



À la question : "est-ce que ça vaut le coup d'abandonner Google Maps pour Apple Plans ?", si vous êtes habitué au service de Google et que vous êtes exigeant au niveau des précisions (les commerces, les espaces verts, les routes...), pour l'instant rester chez Google jusqu'à la grosse mise à jour promise en fin d'année pour l'Europe.

Si Apple arrive à réaliser une performance comme c'est le cas actuellement aux USA, oui là il sera intéressant de bouleverser vos habitudes pour la cartographie d'Apple !