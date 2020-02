Apple Arcade envahit la page d'accueil du site d'Apple

On a rarement vu le site d'Apple sous cette forme ! Si vous allez sur la version américaine du site de la firme de Cupertino, vous pourrez observer une intégration des personnages d'Apple Arcade qui interagissent avec les produits Apple.

Apple fait la promotion d'Apple Arcade

C'est rare, mais Apple s'est fait un "petit plaisir" sur la page d'accueil de son site. On peut y apercevoir les personnages des célèbres jeux exclusifs à Apple Arcade, comme le héros de Hot Lava qui saute par-dessus les iPhone 11 ou Sonic qui roule sur le clavier du MacBook Pro 16 pouces.

Vous l'aurez compris depuis quelques heures, Apple a bouleversé ses habitudes (toujours très classiques) pour y intégrer des petites animations afin de faire la promotion d'Apple Arcade.

Le résultat est très sympathique !

L'iPhone 11 avec le personnage de Hot Lava

Le MacBook Pro 16 pouces avec Sonic

Le nouvel iPad avec les personnages de Sneaky Sasquatch

L'Apple TV 4K avec les personnages de Lego Builder's Journey

Les AirPods Pro avec Oceanhorn 2

À la fin de la page, on peut même retrouver Pac-Man qui mange les petites lignes.

Il s'agit d'une belle promotion pour le service Apple Arcade disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV depuis le 19 septembre 2019.

Le catalogue s'enrichit chaque semaine de nouveaux jeux. Pour rappel, l'abonnement est de 4,99€/mois et c'est sans engagement !