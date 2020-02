Bons plans iOS : Evertale, Crisis of the Middle Ages, Backup My Contacts

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Evertale, Crisis of the Middle Ages, Backup My Contacts. L'occasion d'économiser 28,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Backup My Contacts (v1.4.0, 12 Mo, iOS 11.1, CocoEcco) passe de 1,09 € à gratuit.



Sauvegardez vos contacts iPhone ou iPad de manière sécurisée et simple et sans tracas! Les contacts exportés peuvent être restaurés en ouvrant le fichier joint sur votre appareil mobile.



Backup My Contacts Easy est le moyen le plus simple de sauvegarder et de restaurer vos contacts directement à partir de votre appareil iOS. Vous pouvez sauvegarder tous vos contacts ou sélectionner des contacts individuels et vous envoyer une pièce jointe VCard (.vcf) par e-mail.



Les + : Facile d'utilisation Télécharger l'app gratuite Backup My Contacts





AWidget (v2.0, 21 Mo, iOS 9.0, Baoding Lehuo Network Technolo...) passe de 1,09 € à gratuit.



AWidget, c'est quoi ? :



• Widget réseau

• Afficher la vitesse de début montent et descendant actuelle

• Affiche le réseau utilisé

• Afficher le nom Wi-Fi de la connexion actuelle



Les + : Praatique pour ceux qui veulent un suivi de leur réseau ou WiFi Télécharger l'app gratuite AWidget





JEUX GRATUITS iOS :

Cytus II (Musique, v2.8.5, 2,1 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Evertale (Jeux de rôle / Stratégie, v1.0.42, 142 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Attrapez et faites évoluer des monstres!

Plongez dans un monde fantasy époustouflant rempli de monstres mystérieux à attraper, entrâiner et à combattre à vos côtés. Explorez des paysages vastes, des villes débordant de vie et des donjons épiques dans ce RPG en monde ouvert!



Rejoignez un groupe de héros inattendus et libérez le monde d'Erden du Pandemonium. Collectionnez, entraînez et faites évoluer plus de 180 créatures et guerriers à côtés desquels vous vous battrez lors de combats intenses! Télécharger le jeu gratuit Evertale





Big Truck (Simulation, v2.79, 36 Mo, iOS 6.0, YUZHI MA) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans Big Truck, passez les obstacles et les failles dans ce jeu primé sur plusieurs App Store du monde entier. Essayez de ne pas perdre votre marchandise, d'arriver avant la fin du temps imparti et de récolter le plus de bonus possibles.



Les points + : Pour les enfants et les plus grands Télécharger le jeu gratuit Big Truck





Crisis of the Middle Ages (Jeux de rôle / Aventure, v1.0.9, 171 Mo, iOS 9.1, OrgAction LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous voulez un bon jeu de rôle rétro à tour de rôle? Vous voulez jouer à un jeu qui vous fera rire aux éclats? Crisis of the Middle Ages est fait pour vous! Avec une histoire riche et un style des années 90, Crisis of the Middle Age vous mettra sur votre canapé avec plus de 6 à 10 heures de jeu intriguant, hilarant et amusant!



Les + : Fun

De nombreux clins d'oeil Télécharger le jeu gratuit Crisis of the Middle Ages





Preposition Builder Master (Éducation, v1.7, 39 Mo, iOS 8.0, MasterKey Games) passe de 2,29 € à gratuit.



Apprenez la grammaire anglaise et les prépositions gratuitement en mettant les mots en place pour créer des phrases correctes en anglais. Preposition Master est un jeu amusant et éducatif destiné aux enfants et aux étudiants d'anglais de tous âges qui souhaitent apprendre et améliorer leurs compétences en anglais de manière plus divertissante.



Si vous faites une erreur et cliquez sur une préposition incorrecte, vous encourez une pénalité de temps.



Les + : Apprendre en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Preposition Builder Master





PROMOS iOS :

Braveland (Aventure / Stratégie, v1.4.3, 286 Mo, iOS 6.0, Tortuga Team) passe de 3,49 € à 0,99 €.



Braveland est un jeu de stratégie d'une qualité plus que correcte. Il propose une aventure relativement courte mais plaisante et vous fera passer de très bons moments. Sur plateforme mobile, ses concurrents sont peu nombreux, et pour le prix demandé, il sera difficile de trouver mieux surtout qu'il est traduit.



On peut le comparer à un Final Fantasy Tactics.



Les + : Un style graphique sympa

Une stratégie poussée Télécharger Braveland à 0,99 €





Tempest: Pirate Action RPG (Jeux de rôle / Action, v1.76, 436 Mo, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) passe de 7,99 € à 4,49 €.



Après avoir conquis plus de 50 000 joueurs Steam, ce jeu d’aventure débarque sur mobile ! Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers.



Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements.



Les + : Les graphismes

Le monde de la piraterie Télécharger Tempest: Pirate Action RPG à 4,49 €





Doom & Destiny Advanced (Jeux de rôle / Aventure, v2.8.5, 146 Mo, iOS 8.0, HeartBit Interactive S.r.l.) passe de 3,49 € à 1,09 €.

Doom and Destiny Advanced est un RPG old-school à la réalisation plus que sympathique où tout est dans les détails des décors. Les villes sont vivantes, les maisons meublées, les magasins achalandés, bref le monde a été soigné.



La maniabilité est assez originale pour un jeu de rôles. D'ordinaire on nous propose un stick et des boutons virtuels. D&D se démarque en proposant une jouabilité à base de gestes.



Le contenu est largement étoffé par rapport au premier opus avec 13 anti-héros, 300 ennemis et 500 lieux à nettoyer !



Les + : Bien pensé pour le mobile

Durée de vie énorme Télécharger Doom & Destiny Advanced à 1,09 €