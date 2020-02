Macotakara compare les dimensions des maquettes d’iPhone 12

Pour faire suite à un rapport de Macotakara publié juste avant Noël, le site japonais qui avait dévoilé des informations sur les maquettes d’iPhone 12 a maintenant mis la main sur ces mockups qui représentent toute la gamme attendue des iPhone 2020.



Difficile de dire à quel point ces maquettes sont fidèles, mais elles offrent au moins une comparaison physique décente des nouvelles tailles d'écran d'iPhone.

Les nouvelles maquettes d’iPhone 12 et iPhone 12 Pro dévoilent leur taille

Sur la base des dernières informations de Ming-Chi Kuo, la gamme 2020 sera composée d'un iPhone OLED de 5,4 pouces, de deux modèles OLED de 6,1 pouces (avec des spécifications de caméra différentes), et un modèle OLED de 6,7 pouces. En gros, cela donne quatre iPhone 5G avec deux iPhone 12 et deux iPhone 12 Pro.



Macotakara a mesuré les maquettes qu'elle a récupérées, et les tailles ne correspondent pas tout à fait aux dernières rumeurs. Les modèles de Macotakara comportent un écran de 5,3 pouces, un écran de 5,9 pouces et un modèle de 6,4 pouces. Cela voudrait dire que le prochain iPhone 12 Max ne sera pas agrandi contrairement à plusieurs fuites.



Par contre, encore une fois, tous les modèles présentent une conception de châssis avec des côtés plats, à la manière de l’iPhone 4 ou de l’iPad Pro 2018. L’épaisseur des nouveaux iPhone 12 serait à chaque fois de 7,4 mm, soit un de plus qu’un iPhone 8.



Le futur iPhone 12 de 5,3 pouces partagerait une double caméra arrière avec l’iPhone 12 de 5,9 pouces, tandis que l’iPhone 12 Pro Max aurait un triple objectif, comme l’iPhone 11 Pro. Nul doute que le second iPhone 11 Pro (de 5,9 pouces ?) aura la même particularité. Par contre, aucune trace du capteur 3D Temps de Vol.



Si vous aspiriez à un plus petit modèle d'iPhone haut de gamme, le prochain iPhone 12 de 5,3 pouces pourrait être ce que vous attendiez. Macotakara a mesuré la hauteur de leur maquette de 5,3 pouces et elle se situe à 131 millimètres. À titre de comparaison, la hauteur de l'iPhone SE de 4 pouces est de 123 millimètres, et la hauteur d'un iPhone 8 de 4,7 pouces (ce que nous attendons du nouvel iPhone SE, qui sera lancé en mars) est de 138 millimètres.



Cela place donc l'iPhone de 5,3 pouces dans la même catégorie de taille que l’iPhone SE de 4 pouces. De même, la largeur de la maquette de 5,3 pouces a été mesurée à 64 millimètres contre 58 millimètres comme l'iPhone SE.



Ce n'est donc pas exactement la même compacité qu'un iPhone SE, mais il arbore un écran beaucoup plus grand et se rapproche au maximum du petit iPhone.



Pour finir, une vidéo des maquettes d’iPhone 12 :



