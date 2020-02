Selon Kuo, la production d'iPhone baissera de 10% à cause du coronavirus

Quand on parle de rumeurs et de prédictions autour des produits d'Apple, un nom revient souvent, celui de Ming-Chi Kuo qui est l'un des spécialistes et des meilleurs dans son domaine.



Alors que la situation de la Pomme et d'une potentielle atteinte du coronavirus a été éclaircie ces derniers jours par Tim Cook, il semblerait que la production de l'iPhone 11 prenne tout de même un coup...

L'iPhone 11 pourrait être affecté par le coronavirus

L'analyste Ming-Chi Kuo (qui parlait déjà d'un impact du virus pour pour l'économie locale et pour les entreprises étrangères) vient donc de publier un nouvel article pour parler de l'impact du coronavirus au sein de la Pomme, avec de mauvaises nouvelles pour l'iPhone. En effet, selon lui, les expéditions du smartphone pourraient être en baisse durant le trimestre en cours, à cause du fameux coronavirus qui sévit en masse en Chine.



Selon lui, et pour faire face aux déclarations d'Apple, sa "dernière enquête indique que l'approvisionnement de l'iPhone est affecté par le Coronavirus" pour une baisse de 10%. Au total, pour le trimestre, la firme pourrait livrer entre 36 et 40 millions appareils dans le monde.



Toujours selon son article, le second trimestre est encore confus et dépendra du futur du virus et sur l'arrivée ou non d'une solution. Pour rappel, hier, nous avons appris qu'Apple a fermé tous ses magasins en Chine jusqu'au 9 février.



