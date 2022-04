Apple va augmenter de 10 millions la production des iPhone 13 Pro sur T2

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Apple prévoit d'augmenter la production de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max de 10 millions d'unités pour le deuxième trimestre de l'année , qui s'étend d'avril à juin, selon le site taïwanais de DigiTimes. Une bonne surprise dans un contexte toujours très incertain.

Une production qui repart à la hausse chez Apple

Selon les rumeurs entendus au niveau de la chaîne d'approvisionnement, Apple reverrait à la hausse son plan de production de l'iPhone 13 au deuxième trimestre 2022. Parmi eux, la production des modèles haut de gamme de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max devrait augmenter d'environ 10 millions d'unités.

Le rapport suggère une amélioration de la situation de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, qui a eu du mal à répondre à la demande dans un contexte de blocages et de restrictions COVID-19 en Chine. Plusieurs fournisseurs d'Apple ont été contraints de suspendre partiellement ou entièrement leur production, menaçant ainsi l'approvisionnement et la disponibilité de l'iPhone, de l'iPad, des Mac et d'autres produits électroniques grand public.



L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, annoncés en septembre 2021, offrent des mises à niveau modestes par rapport à l'iPhone 12 Pro de l'année précédente. En effet, tout en conservant le même design, les deux smartphones ont ajouté l'écran 120 Hz ProMotion, des capacités photos améliorées, une puce A15 et une encoche légèrement plus étroite. Lors de son keynote de printemps, Apple a introduit un nouveau coloris vert alpin pour l'iPhone 13 Pro.



Apple annoncera ce jeudi les résultats du deuxième trimestre fiscal 2022, qui porteront sur les performances de l'entreprise tout au long du premier trimestre civil, le lancement des nouveaux Mac Studio, Studio Display, iPhone SE 3 et iPad Air 5, et la façon dont l'entreprise résiste à la pénurie.