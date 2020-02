Apple donne des embouts gratuits pour AirPods Pro si...

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Vous le savez, les AirPods Pro se distinguent de leurs prédécesseurs de par leur design intra auriculaire qui permet d’améliorer le son et le confort. Tout cela est rendu possible grâce aux embouts que fournis Apple. Initialement, vous avez trois paires de différentes tailles. Alors que nous avions vu qu’il était possible d’en racheter pour 4$ chez la firme à la pomme, certains clients ont pu en avoir d’autres gratuitement.

Des embouts gratuits pour AirPods Pro ?

Les clients ayant des AirPods Pro et qui ont également prix l’extension de garantie AppleCare+ à 29$ semblent pouvoir recevoir gratuitement des embouts de remplacement‌.



Plusieurs utilisateurs des forums de MacRumors ont déclaré avoir reçu gratuitement des embouts de remplacement après avoir suivi les étapes de réparation auprès du support Apple pour les ‌AirPods Pro‌.



Les propriétaires de AirPods Pro‌ avec ‌AppleCare‌+ qui souhaitent commander des embouts de remplacement peuvent le faire en se rendant sur Pour ce faire, il faut se rendre sur le site de support d’Apple, puis sélectionner « AirPods égarés ou volés » et ensuite « Remplacement des embouts de vos AirPods Pro ». Validez le tout en entrant vos identifiants Apple.



Lors de la commande, Apple envoie une paire dans une taille spécifiée uniquement, et il n'est pas clair s'il existe une limite au nombre d’embouts de remplacement gratuits qui peuvent être commandés. D’ailleurs aucune mention n’est faite à ce sujet sur la page Apple Care+ qui affiche un tarif à 29€ pour les écouteurs. Les frais à 3,95$ par embout sont détaillés uniquement aux USA, rien en France



Pour mémoire, un AirPod Pro cassé ou perdu vous en coûtera 99€ la pièce.



