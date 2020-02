Bons plans iOS : Baldurs Gate, Taijitu, Anchor Pointer

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Baldurs Gate, Taijitu, Anchor Pointer. L'occasion d'économiser 37,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Life Hacks (v1.4.0, 26 Mo, iOS 11.0, Buqsr Apps) passe de 1,09 € à gratuit.



Si vous ne connaissez pas encore l'application Life Hacks, elle risque de prochainement faire partie de vos applications favorites : celle-ci vous propose chaque jour des astuces et des tours pour rendre votre vie de tous les jours plus sympathique !



Du ménage en passant par la cuisine ou encore des informations sur notre corps et fonctionnement, c'est ici que ça se passe ! Petit bémol tout de même, l'application est en anglais, mais relativement simple à comprendre.



Les + : Des astuces et anecdotes Télécharger l'app gratuite Life Hacks





FileCalendar (v1.8.8, 8 Mo, iOS 9.0, Homburg&Schmidt UG (haftungsbe...) passe de 2,29 € à gratuit.



FileCalendar est un agenda qui ajoute la gestion des fichiers joints, les évènements et les fichiers.



Un véritable tout en un qui vous permet également de transférer des pièces jointes vers d'autres applications.



Les + : Utile pour les informations liées aux voyages ou réunions Télécharger l'app gratuite FileCalendar





WatchApp (v1.2, 36 Mo, iOS 12.4, Followers Unfollowers Tracker) passe de 3,49 € à gratuit.



Enfin un moyen de chatter sur votre Apple Watch. Scannez simplement le code QR sur WatchApp sur votre montre et vous êtes prêt à utiliser.



WatchApp est l'application compagnon ultime pour discuter sur votre montre.



WatchApp prend en charge:

- Réponses rapides

- Prise en charge complète des images et des emoji



Les + : Sympa pour les utilisateurs de l'Apple Watch avec données cellulaires Télécharger l'app gratuite WatchApp





Anchor Pointer (v2.85, 26 Mo, iOS 12.0, Alexander Deplov) passe de 4,49 € à gratuit.



Une application qui vous permet de stocker des coordonnées GPS et de les retrouver à l'aide d'une boussole. Cette application peut servir par exemple pour vous réunir avec vos amis dans de grands espaces tels que des parcs ou encore pour retrouver votre voiture dans un parking.



Les + : Supporte l'Apple Watch

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Anchor Pointer





JEUX GRATUITS iOS :

Reality Clash: AR Combat Game (Action, v1.18, 572 Mo, iOS 11.0) passe de 2,29 € à gratuit.



Reality Clash est le jeu de tir multijoueur AR le plus novateur et le plus bourré d'action jamais créé. Essayez-le dès maintenant!



Défiez vos amis ou battez-vous dans une bataille de réalité augmentée. Entrez dans une réalité virtuelle via le portail et rejoignez la bataille.



Reality Clash est un jeu FPS où vous pourrez participer à des batailles multijoueurs en temps réel dans des environnements virtuels uniques.



Les + : Prometteur

Affrontez vos amis ! Télécharger le jeu gratuit Reality Clash: AR Combat Game





Toon Blocks (Jeux de société / Éducation, v0.201, 56 Mo, iOS 8.0, Marek Dobrowolski) passe de 2,29 € à gratuit.



Toon Blocks est un éditeur de bande dessinée simple où vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner ou peindre pour libérer votre créativité.



• Organiser, faire pivoter et combiner des blocs de construction.

• Utilisez des briques, de la pierre ou du bois pour construire une maison ou un château.

• Construire des voiliers, des véhicules spatiaux ou des robots.

• Dessinez des scènes comiques avec des pirates, des dinosaures, d'anciens guerriers et plus encore.



Les + : Parfait pour se lancer

Pour les plus créatifs Télécharger le jeu gratuit Toon Blocks





Crisis of the Middle Ages (Jeux de rôle / Aventure, v1.0.9, 171 Mo, iOS 9.1, OrgAction LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous voulez un bon jeu de rôle rétro à tour de rôle? Vous voulez jouer à un jeu qui vous fera rire aux éclats? Crisis of the Middle Ages est fait pour vous! Avec une histoire riche et un style des années 90, Crisis of the Middle Age vous mettra sur votre canapé avec plus de 6 à 10 heures de jeu intriguant, hilarant et amusant!



Les + : Fun

De nombreux clins d'oeil Télécharger le jeu gratuit Crisis of the Middle Ages





Taijitu (Jeux de société / Casse-tête, v1.22, 37 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 1,09 € à gratuit.



Le jeu divise l'écran en deux sections par une ligne blanche. Les formes qui semblent palpiter sont celles que vous pouvez faire pivoter en les tapotant. Évitez d’avoir la même couleur à deux endroits sur un côté de la ligne blanche, afin que les couleurs soient également réparties sur les deux côtés.



Les + : Un bon jeu casse-tête Télécharger le jeu gratuit Taijitu





PROMOS iOS :

Persephone (Casse-tête / Aventure, v2.2, 341 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Perséphone est un jeu de réflexion qui explore la possibilité suivante: et si la mort n'est pas la fin, mais la clé pour résoudre les énigmes ? Où, quand et comment choisirez-vous de mourir pour progresser ? Découvrez plus de 60 puzzles répartis sur 5 environnements différents, chacun offrant des mécaniques uniques.



Laissez-vous transporter par cet univers enrichi de superbes graphismes avec une musique envoûtante....



Les + : Les graphismes Télécharger Persephone à 2,29 €





Gunslugs (Action, v3.1.3, 68 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Découvrez le jeu Gunslugs, un jeu qui combine action, arcade et plateformes pour offrir un cocktail vraiment fun !



À vous de venir à bout de vos ennemis dans une ambiance chaotique et déjanté !



Les + : Les graphismes rétro

Durée de vie Télécharger Gunslugs à 1,09 €





Into The Dark : Narakan (Stratégie / Aventure, v2.00.0, 220 Mo, iOS 8.0, ORC PUNK, LLC) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Vous vous réveillez, perdu dans une forêt menaçante, foisonnant de redoutables créatures ayant la ferme intention de faire tomber votre armure de chevalier et de se régaler de votre chair.



Vous bravez le bois noir menaçant à la recherche d'un enfant mystérieux qui vous appelle. Comment connait-il votre nom ?



Les + : Un jeu de stratégie et de tactique Télécharger Into The Dark : Narakan à 2,29 €