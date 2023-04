Bons plans iOS : Baldurs Gate - Dark Alliance, Adblocker For YouTube et Voice Counter

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 7 promos avec notamment Baldurs Gate - Dark Alliance, Adblocker For YouTube et Voice Counter on Lock Screen. L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Bug Drop! (Jeu, Action, iPhone, v1.1, 458 Mo, iOS 12.0, Scope Creep Studios LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Un petit jeu sympathique où vous devez aider Lil' Bug à traverser 48 niveaux de parachutisme et de collecte d'anneaux ! Allez vite et collectez tous les anneaux pour gagner des étoiles et débloquer de nouveaux niveaux et tenues - mais faites attention aux méchants insectes et aux obstacles ! Télécharger le jeu gratuit Bug Drop!





Applications gratuites iOS :

Adblocker For YouTube (App, iPhone / iPad, v2.4, 3 Mo, iOS 11.0, 国辉 满) passe de 2,99 € à gratuit. Adblocker For YouTube Videos Can Supprime toutes les publicités vidéo et textuelles de YouTube. Léger et sûr, avec un minimum d'autorisations requises.



Cette application permet de supprimer toutes les publicités : les publicités vidéo pre-roll, les publicités textuelles et les bannières. Gagnez du temps en arrêtant ces publicités inutiles. Télécharger l'app gratuite Adblocker For YouTube





Voice Counter on Lock Screen (App, iPhone / iPad, v1.2, 6 Mo, iOS 14.0, Actowise LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Cette application fournit un compteur vocal, et fonctionne comme par magie sur l'écran de verrouillage. C'est la seule application de décompte qui fonctionne même lorsque l'écran est verrouillé. Super pratique et très économe en batterie.



Il est possible de personnaliser les voix et les compteurs, pratique pour les sportifs par exemple. Plus besoin de regarder son iPhone en permanence. Télécharger l'app gratuite Voice Counter on Lock Screen





Promotions iOS :

Baldurs Gate - Dark Alliance (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 2,1 Go, iOS 9.0, Interplay Entertainment Corp.) passe de 9,99 € à 5,99 €. Découvrez le monde extrêmement populaire de Baldur's Gate comme jamais auparavant. Baldur's Gate : Dark Alliance vous plonge dans une aventure épique de Donjons et Dragons remplie d'action intense, d'énigmes complexes et d'intrigues sinistres, où votre maîtrise de l'acier froid et des sorts dévastateurs est la seule chose qui vous sépare de l'ultime mal. C'était l'un des jeux de la semaine à sa sortie, il est déjà en promotion à -50%, ce qui en fait un titre immanquable. Un hack & slash de cette qualité à prix mini, foncez les yeux fermés ! Télécharger Baldurs Gate - Dark Alliance à 5,99 €





This Is the President (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,5 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 1,99 €. Ceci est le Président est un jeu de gestion basé sur une histoire. En 2020, vous êtes élu président des États-Unis d'Amérique. Pour échapper à la justice pour vos crimes passés en tant qu'homme d'affaires multimillionnaire louche, vous devez ratifier l'amendement 28 qui accorderait l'immunité à vie à tout président.



Gérez votre personnel officiel et non officiel comme un vrai mafieux pour faire face à tous les anciens problèmes que vous avez rencontrés dans le passé, ainsi qu'aux nouveaux problèmes brillants qui accompagnent le bureau. Télécharger This Is the President à 1,99 €





Chicken Police (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 3,99 €. Chicken Police est un jeu riche en histoire et en dialogues qui combine des éléments des romans visuels et des jeux d'aventure classiques. Le jeu comporte plus de 30 personnages à qui il faut parler, dont certains doivent être sérieusement interrogés. Collectez des tonnes d'indices, de preuves et d'informations personnelles très sensibles auprès des personnages louches de Clawville pour les utiliser sans pitié contre eux ! Chicken Police a été créé à partir de photos réelles et d'arrière-plans 3D photo-réalistes, inspirés des films de cinéma classiques et influencés par les films d'animation. On compte pas moins de 8 heures de dialogues d'acteurs, le tout dans une ambiance année 40 incroyable. Télécharger Chicken Police à 3,99 €





Some Peace Of Mind (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.0, 181 Mo, iOS 12.0, Stefanos Kostaras) passe de 1,99 € à 0,99 €. Dans Some Peace of Mind, vous devrez jouer au détective dans votre propre chambre à coucher pour découvrir des indices et résoudre des énigmes. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous retrouvez dans votre chambre, mais tout semble déplacé.



Quelqu'un a verrouillé votre ordinateur, a fouillé dans vos affaires et a laissé des indices tout autour pour vous aider à décrypter le mot de passe. C'est à toi de découvrir ce qui se passe. N'oublie pas de tout essayer et de regarder attentivement. Télécharger Some Peace Of Mind à 0,99 €





Kingdom of Arcadia (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 56 Mo, iOS 12.0, Javier Rodriguez Castella) passe de 2,99 € à 0,99 €. Kingdom of Arcadia est un jeu de plateforme et d'action au style rétro, clairement inspiré de Prince Of Persia. Voyagez à travers les 5 royaumes d'Arcadia à la recherche du maléfique Draken. Enquêtez, sautez, courez et tailladez votre chemin à l'épée.



Kingdom of Arcadia est un jeu de style rétro pour les amateurs de jeux de pixel art, mais pas que ! Télécharger Kingdom of Arcadia à 0,99 €





Toca Nature (App, iPhone / iPad, v2.1, 127 Mo, iOS 11.0) passe de 3,99 € à 0,99 €. Une jolie application ludo-éducative pour modeler la nature et la regarder évoluer ! Plantez des arbres et faites pousser une forêt. Construisez une montagne et profitez de la vue. Cueillez des baies, des champignons ou des noix et nourrissez les différents animaux. Découvrez le régime alimentaire de chaque espèce et essayez d’approcher l’ours. Parcourez les différents paysages et devenez l’ami d’un renard. Émerveillez-vous en regardant zigzaguer les pics verts dans les arbres et regardez tomber la nuit. Télécharger Toca Nature à 0,99 €