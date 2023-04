Bons plans iOS : Monoposto, PhotoGenik, Dark Noise et Jamm Pro

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 3 promos avec notamment Monoposto, PhotoGenik, Dark Noise et Jamm Pro. L'occasion d'économiser 37.8€ !



Jeux gratuits iOS :

Dream A Little Dream (Jeu, , iPhone / iPad, v1.6, 110 Mo, iOS 11.0, Moneer Marouf) passe de 0,99 € à gratuit. Entrez dans un pays de rêve avec cette tranche de paradis nostalgique de style arcade en pixel art. Déplacez-vous à travers les nuages aux couleurs de la barbe à papa en tant que chat endormi équipé uniquement du plus magique des bonnets de sommeil, et Dream a Little Dream...



Un jeu très coloré, qui vous demandera de sauter de nuage en nuage en allant le plus haut possible. Simple mais sympa ! Télécharger le jeu gratuit Dream A Little Dream





Applications gratuites iOS :

Capsule Wardrobe Builder (App, iPhone, v1.4.1, 3 Mo, iOS 16.0, Jennifer Bush) passe de 1,99 € à gratuit. Capsule Wardrobe Builder est un outil qui vous aide à construire votre garde-robe virtuelle. Trouvez et créez des tenues en vous basant sur les articles que vous avez dans votre garde-robe.



Consultez l'onglet Placard pour savoir quels sont les 45 articles de la garde-robe que vous avez dans votre placard et quels sont les articles restants. Cela facilite grandement votre prochaine séance de shopping. Vous pouvez facilement ajouter vos propres photos et articles à l'application dans l'onglet Placard.



L'onglet Tenues propose plus de 300 tenues basées sur les articles recommandés par l'application. Et maintenant que vous pouvez ajouter vos propres photos, les possibilités de tenues sont infinies. Marquez vos tenues préférées pour les retrouver facilement plus tard, ou filtrez les tenues en fonction d'un vêtement spécifique. Vous pouvez même partager vos tenues avec vos amis et votre famille par SMS ou via les médias sociaux ! Télécharger l'app gratuite Capsule Wardrobe Builder





Calculator + AR Ruler BLACK (App, iPhone, v.195, 15 Mo, iOS 13.0, Kongsberg Software AS.) passe de 0,99 € à gratuit. Voici l'application de calculatrice Black Collectable Edition Limitée.



Cet utilitaire magnifiquement conçu n'est pas seulement une simple calculatrice avec des fonctions mathématiques, mais aussi une règle de mesure AR parfaitement positionnée sur l'écran de la calculatrice qui permet aux utilisateurs de toucher deux points sur l'écran de la vue caméra et de mesurer la longueur des objets.



Après avoir trouvé la longueur, utilisez le bouton de conversion automatique pour changer les unités de mesure, puis utilisez la calculatrice pour vous aider à calculer la surface ou un autre type de calcul similaire directement sur le même écran. Télécharger l'app gratuite Calculator + AR Ruler BLACK





Workout Calendars for Fitness+ (App, iPhone / iPad, v2.0, 1 Mo, iOS 16.0, William Walker) passe de 0,99 € à gratuit. Passez plus de temps à vous lancer des défis et moins de temps à sélectionner chaque séance d'entraînement !



Accédez instantanément aux programmes d'entraînement mensuels pour Apple Fitness+. Vous pouvez accéder à chaque vidéo d'entraînement directement à partir de votre calendrier !



Abonnez-vous à un calendrier personnalisé qui correspond le mieux à votre emploi du temps et à vos objectifs de remise en forme. Profitez des programmes d'entraînement élaborés et mis à jour chaque mois par l'équipe de l'app. Télécharger l'app gratuite Workout Calendars for Fitness+





PhotoGenik (App, iPhone / iPad, v2.0, 114 Mo, iOS 13.0, induben barai) passe de 3,49 € à gratuit. Cette application vous permet d'appliquer différents filtres de dessins animés et artistiques pour capturer des photos étonnantes. Vous pouvez également appliquer des filtres à des photos existantes de la galerie.



Vous trouverez 12 filtres uniques - dessin animé en couleur, dessin animé en gris, esquisse en couleur, esquisse au crayon, art du pixel et peinture à l'huile. Le tout avec des paramètres avancés pour modifier chaque effet au plus près de ce que vous désirez. Télécharger l'app gratuite PhotoGenik





Dark Noise (App, iPhone / iPad, v3.0.0, 48 Mo, iOS 15.0) passe de 9,99 € à gratuit. Dark Noise est un moyen simple mais puissant de jouer du bruit ambiant pour vous aider à dormir, à vous concentrer ou à vous détendre.



Chacun des sons de haute qualité comporte une icône délicieusement animée qui donne vie au son. Avec sa dernière version, l'app est gratuite avec un in-app pour tout débloquer. Voici ce que vous avez sans rien payer : 8 sons gratuits

Minuterie pour faire disparaître les bruits avant le réveil

Prise en charge complète des raccourcis et de Siri

Plusieurs styles de widgets et personnalisations pour jouer rapidement vos sons préférés Télécharger l'app gratuite Dark Noise





Jamm Pro (App, iPhone / iPad, v1.5, 118 Mo, iOS 15.5, Ninja Tune) passe de 9,99 € à gratuit. Ninja Tune et Coldcut ont lancé cette puissante application de prod musicale avec énormément de fonctionnalités intéressantes.



Jamm Pro est l'évolution hyper attendue de Ninja Jamm, l'application originale de production de beat contrôlée tactilement. Facile à utiliser mais néanmoins puissante, Jamm Pro inclut la fonctionnalité la plus demandée par les utilisateurs de Ninja Jamm: la possibilité d’utiliser vos propres samples. En plus de sa puissance immense, l’appli regorge de fonctionnalités professionnelles et de nouvelles idées, par exemple ses capacités de patch audio tel que dans un synthé modulaire. Télécharger l'app gratuite Jamm Pro





Promotions iOS :

Monoposto (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v3.29, 423 Mo, iOS 13.0, Marco Pesce) passe de 4,99 € à 2,99 €. Monoposto est un jeu de course avec des Formule 1 bien modélisées avec notamment une vue spéciale pilote où vous ne voyez que les roues avant. Cette caméra permet d'être immergé et de jouer autrement que chez la concurrence. En effet, le gameplay s'en voit totalement changé. 20 circuits, 20 voitures, et surtout des courses complètes avec essais, qualifs et arrêts aux stands.



C'est beau et complet, alors à vos paddocks, surtout avec la nouvelle version 2023 entièrement revue ! Les + : Les dommages sur les voitures

La météo dynamique Télécharger Monoposto à 2,99 €





Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.1.1, 490 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 5,99 € à 1,19 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ? Si vous aimiez Zelda, Mario et autre, vous allez adorer Evoland 2 !



Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Télécharger Evoland 2 à 1,19 €