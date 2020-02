Fugu : un jailbreak iOS 13 qui propose Cydia et Sileo

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

2

Un nouvel outil de jailbreak pour iOS 13 vient de voir le jour. Annoncé en octobre dernier par Linus Henze, Fugu est désormais disponible pour débloquer les iPhone et iPad sous iOS 13.X. Comme Luca Todesco qui a développé Checkra1n, Linus s'est basé sur la faille Checkm8 qui permet le jailbreak pour tous les iPhone et iPad jusqu'à l'iPhone X.



L'outil Fugu est encore en développement mais son code est déjà rendu public. Pour le moment, il est en bêta et n'est compatible qu'avec l'iPhone 7 et l'iPad Pro 2017 jusqu'à iOS 13.3.1.

Fugu : une alternative au jailbreak CheckRa1n pour iOS 13.3.1

Open-source, Fugu est donc intéressant pour ceux qui aiment la transparence et même ceux qui seraient tentés par comprendre le code et pourquoi pas y participer.



Autre point non négligeable, et signe de son esprit "ouvert", Fugu ne vous oblige pas à utiliser Cydia, et propose d'installer Sileo si vous le souhaitez.



Bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur iPhoneTweak. Sachez simplement qu'il s'agit d'une version très expérimentale qui n'est pas conseillée de tester à moins d'être un développeur confirmé dans le domaine.



Linus Henze explique que la plupart des tweaks ne fonctionnent pas encore, bien que le support de MobileSubstrate soit inclus. De même, attention car, à date, le redémarrage d'un appareil jailbreaké avec Fugu s'accompagne d'une restauration de ce dernier.



Retrouvez toutes les informations autour de Fugu sur la page Github officielle : https://github.com/LinusHenze/Fugu