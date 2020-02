Il manipule Google Maps pour créer un géant embouteillage

Il y a 5 heures

Julien Russo

6

Les applications comme Google Maps, Waze ou Apple Plans sont souvent critiquées pour leur système de gestion des trafics. En effet, elles peuvent recommander un détour suite à des travaux ou un bouchon, cependant quand toutes les applications recommandent ce chemin, ça ne peut se passer que créer à nouveau un embouteillage.

Il manipule Google Maps

Simon Weckert est un YouTubeur qui a eu une idée fantastique. Celle de prouver qu'il est facilement possible de "hacker" l'application Google Maps pour libérer une rue d'un trafic un peu trop intense. Cela pourrait même donner des idées à des résidents qui trouvent qu'il y a un peu trop de voitures qui circulent devant chez eux !



Google Maps se sert depuis toujours de la géolocalisation de ses utilisateurs pour connaître la densité du trafic. Par exemple, si vous avez la rue A avec 90 utilisateurs et à côté la rue B avec 5 utilisateurs, il sera recommandé à tous les utilisateurs de passer par la rue B puisque celle-ci est considéré comme plus rapide pour arriver à la destination de l'itinéraire.

Si vous êtes un fidèle de Google Maps, vous connaissez probablement comment l'application présente l'intensité du trafic : si la rue est verte cela veut dire le trafic est calme et facile, si la rue est orange cela veut dire que le trafic est compliqué, si la rue est rouge c'est qu'elle est à éviter.



Simon Weckert a alors rassemblé 99 smartphones avec l'application Google Maps ouverte, l'app du géant californien a alors compris qu'il y avait 99 utilisateurs différents à cet endroit.

Dans un petit chariot à main, il s'est promené au milieu de la route pendant plusieurs minutes. Immédiatement, Google Maps a donné l'alerte d'un embouteillage catastrophique dans la rue où se baladait tranquillement Simon.

Pour prouver que son expérience a fonctionné, Simon Weckert s'est filmé en train de marcher au milieu de la rue avec ses 99 smartphones et a fait un screen vidéo en simultanée des données en temps réels de Google Maps.

Comme vous pouvez le constater, à l'endroit où marche Simon, la ligne est rouge.

Comme par hasard, pendant toute la vidéo de l'expérience, la rue était particulièrement calme, puisque Google adaptait les trafics des utilisateurs autour pour éviter qu'ils passent dans cette rue.

Pendant ce "hack", des rues aux faibles trafics à cette heure, ont été inondées de voitures qui normalement devaient passer par l'endroit où était le YouTubeur.



Simon Weckert a déclaré : "Grâce à cette expérience, il est possible de faire passer au rouge une rue verte sur Google Maps, ce qui a un impact dans le monde réel en redirigeant les voitures vers un autre itinéraire, pour éviter d’être confronté à la circulation ".

On attend la réaction de Google vis-à-vis de cette vidéo qui fait le buzz, en seulement 24 heures elle a atteint les 249K de vues.

Télécharger l'app gratuite Google Maps