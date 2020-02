Uber alerte des clients d'une potentielle exposition au Coronavirus et suspend leur compte

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir

Le coronavirus est devenu en très peu de temps l'un des virus les plus graves de ces dernières années. Il a également la particularité de se propager entre humains à très grande vitesse. Toutes mesures pour éviter la propagation sont indispensables à prendre. Il n'y a pas que les gouvernements qui prennent des décisions, mais aussi les entreprises comme Apple et maintenant Uber qui a envoyé une alerte à 240 utilisateurs.

Uber alerte ses clients sur le virus

Ça a été la panique dans les bureaux d'Uber Mexico il y a quelques jours. L'entreprise de VTC a appris que deux chauffeurs parcourant les rues de la capitale avaient probablement été en contact avec un client atteint du nouveau virus chinois. Celui-ci est resté plusieurs dizaines de minutes dans chacune des voitures.

Ce sont les autorités sanitaires de Mexico qui ont appelé en urgence les bureaux d'Uber pour alerter que l'un des clients de la marque de VTC leur avait déclaré avoir pris deux voitures.

Immédiatement, le profil du potentiel infecté par le virus est communiqué à Uber. L'entreprise retrace le parcours du client et constate qu'il a effectué un aller-retour récemment avec deux chauffeurs différents.

Par mesure de sécurité, Uber va alors suspendre les comptes des deux chauffeurs et des 240 usagers qu'ont pris les chauffeurs entre le potentiel touriste chinois infecté et le signalement.

Dans un communiqué, Uber explique brièvement comment cela s'est passé : "Nous avons envoyé des informations à ces deux chauffeurs et aux 240 usagers à propos de la désactivation temporaire de leurs comptes".



Dans l'alerte aux 240 usagers, il a bien été déclaré par Uber que s'il rencontrait des problèmes de santé comme de la fièvre, de la toux, des essoufflements dès le moindre effort ou des difficultés à respirer, il fallait le plus vite possible se rapprocher de l'Unité d'intelligence épidémiologique et de santé (UIES) pour signaler les symptômes afin d'être diagnostiqué.



À l'heure actuelle, le Mexique n'a pas de personne infectée par le Coronavirus. Cependant, la vigilance des autorités locales est extrême, puisque comme partout dans le monde de nombreux touristes chinois ont atterri fin décembre et jusqu'à fin janvier.



Source

Télécharger l'app gratuite Uber