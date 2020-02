Google Glass : disponibles à la vente pour tous, ou presque !

Guillaume Gabriel

7 ans après sa présentation officielle et 1 an après la sortie du second modèle, les Google Glass vont finalement pouvoir toucher plus de monde ! Car oui, ces lunettes intelligentes étaient, jusqu'à présent, réservées aux professionnels et aux entreprises travaillant avec le géant américain.



Seulement, les responsables du produit viennent d'annoncer que ces dernières allaient être disponibles à la vente, pour tous. La phrase peut faire rêver au premier abord, mais...

Les Google Glass en vente, pour tous !

Car oui, jusqu'à présent, pour s'en procurer, il fallait passer par un fournisseur spécifique et justifier cet achat qui se réserve aux professionnels... Désormais, Google s'ouvre un peu plus et permet l'achat chez des revendeurs américains, sans avoir besoin de passer par tout l'administratif habituel.



Seulement, on parle toujours d'une édition Entreprise, qui se réserve au milieu médical, aux usines ou encore aux chantiers. De quoi refroidir un peu tout le monde, car ces modèles n'ont pas réellement d'intérêt pour un utilisateur lambda, pour le moment...



Car oui, cette ouverture "publique" va permettre aux développeurs de travailler sur de nouvelles possibilités, ce qui était très compliqué jusqu'à présent.



Si, malgré tout, l'envie vous prend de mettre la main sur ces petites merveilles, il faudra débourser la petite somme de 999$.









