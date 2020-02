La dernière beta de macOS Catalina intègre Head Pointer

Qu'elle était attendue, cette fonctionnalité, et là voilà quasi officiellement ! Oui, Apple vient d'intégrer une nouvelle option dans la dernière bêta de macOS Catalina, sortie hier soir.



En effet, l'outil Head Pointer fait son arrivée permettant de contrôler son curseur avec des mouvements de tête, grâce à la détection du visage.

Cette nouvelle option d'accessibilité dans la dernière version bêta de macOS Catalina, permettant donc le contrôle du curseur avec des mouvements de la tête.



La nouveauté a été repérée par Guilherme Rambo qui s'est empressé de partager sa trouvaille sur Twitter :

New “head pointer” accessibility feature in 10.15.4. Control the cursor with head movements. pic.twitter.com/VJuZ2JR503