Google se fait des ennemis : Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Nouvelle guerre à prévoir entre firmes américaines et chinoises ? C'est bien ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines : la faute au gouvernement américain qui appelle les sociétés locales à boycotter les réseaux 5G de Huawei.



Résultat ? Ces derniers s'allient avec Xiaomi, Oppo et Vivo pour lancer la Global Developer Service Alliance. Qu'est-ce que ceci ? On parle d'une alliance, donc, qui a pour but de jouer au bras de fer avec le Google Play Store et donc se passer d'un service fétiche de l'américain.

Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo lancent la Global Developer Service Alliance

Cette mise en place n'est autre que le fruit de la sanction américaine envers le géant chinois, qui doit ainsi se passer des services de Google, le tout à cause d'une guerre commerciale.



Ainsi, grâce à ce mouvement, les quatre constructeurs souhaitent proposer une plateforme aux développeurs afin de diffuser leurs créations sur les boutiques respectives des quatre.



Pour le moment, un prototype a été publié, ne faisant aucune allusion à Huawei... Le club des quatre affirme que cette alliance n'est pas faite pour contrer Google, même si ça y ressemble.



Les analystes parlent plutôt d'un nouvel espace pour les développeurs qui cherchent à se faire connaître là ou le Play Store est trop bondé pour avoir une chance.



Lancement prévu en mars !



