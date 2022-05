Apple fait équipe avec Microsoft et Google pour mettre fin aux mots de passe

En 2020, Apple rejoignait la FIDO Alliance, une organisation avec de grands noms tels que Microsoft et Google avec un objectif commun : améliorer la sécurité des utilisateurs et faire disparaître le mot de passe tel qu'on le connaît.

Cette coalition a notamment aidé à la popularisation de l'authentification à deux facteurs en se servant d'appareils de confiance. Aujourd'hui, la FIDO Alliance publie un communiqué en illustrant son objectif de toucher encore plus de sites web et d'applications. En voici un extrait :

Des centaines d'entreprises technologiques et de fournisseurs de services du monde entier ont travaillé au sein de l'Alliance FIDO et du W3C pour créer les normes de connexion sans mot de passe qui sont déjà prises en charge par des milliards d'appareils et tous les navigateurs Web modernes. Apple, Google et Microsoft ont dirigé le développement de cet ensemble élargi de fonctionnalités et en intègrent désormais le support dans leurs plateformes respectives.



Les plates-formes de ces entreprises prennent déjà en charge les normes de l'Alliance FIDO pour permettre la connexion sans mot de passe sur des milliards d'appareils leaders du marché, mais les implémentations précédentes obligent les utilisateurs à se connecter à chaque site Web ou application avec chaque appareil avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité sans mot de passe.