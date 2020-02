Bons plans iOS : Severed, She Sees Red, PAUSE

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Severed, She Sees Red, PAUSE. L'occasion d'économiser 36,2€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

SkySafari (v6.6.4, 398 Mo, iOS 8.0, Simulation Curriculum Corp.) passe de 2,29 € à gratuit.



SkySafari est un puissant planétarium qui tient dans votre poche, met l'univers à portée de main et est incroyablement facile à utiliser!



Tenez simplement votre appareil au ciel et localisez rapidement les planètes, les constellations, les satellites et des millions d'étoiles et d'objets du ciel profond. Utilisez le mode de réalité augmentée (AR) pour mélanger une carte du ciel simulée avec une vue réelle de votre environnement.



Rempli d'informations interactives et de graphiques riches, découvrez pourquoi SkySafari 6 est votre compagnon idéal pour observer les étoiles sous le ciel nocturne.



Les + : Une vraie encyclopédie Télécharger l'app gratuite SkySafari





B&G (v2.7.3, 78 Mo, iOS 9.0, Lorenzo Piccinini) passe de 1,09 € à gratuit.



Vous recherchez la lumière idéale pour faire des photos impressionnantes? Êtes-vous curieux de savoir comment les photographes professionnels saisissent le moment où la lumière est "magique"? Cette application est faite pour vous ! Facile et intuitif, il vous montre les bonnes heures selon votre position.



Les + : Facile à utiliser Télécharger l'app gratuite B&G





PAUSE (v1.6, 85 Mo, iOS 9.0, PauseAble) passe de 2,29 € à gratuit.



PAUSE est une app de relaxation qui utilise la technique de "pleine conscience" et qui va vous aider à vous concentrer.



Ainsi, si vous avez des problèmes pour faire une tâche sans divaguer ou que vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, c'est le compagnon parfait.



Les + : Basé sur une technique brevetée Télécharger l'app gratuite PAUSE





JEUX GRATUITS iOS :

She Sees Red (Aventure, v1.2, 2,1 Go, iOS 8.0, Rhinotales) passe de 3,49 € à gratuit.



Quelqu'un a tué plusieurs personnes dans une boite de nuit populaire. Un détective solitaire, qui a été désigné à l'affaire, suit chaque indice… où qu'ils puissent mener. Dans ce thriller interactif, RIEN n’est ce qu’il semble être!



Prenez des décisions. Changez le sujet. Devenez un détective. Vivez des expériences multiples et implantez-vous dans l’esprit d’un tueur dans ce film interactif sanglant She Sees Red. Votre enquête commence maintenant! Télécharger le jeu gratuit She Sees Red





Fox Eats Chicks (Action, v2.06, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit.



FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





Stars Wheel (Casse-tête / Jeux de société, v1.0.2, 28 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 2,29 € à gratuit.



Mis en avant par Apple, ce jeu est un puzzle relaxant qui a la tête dans les étoiles. Le but ? Relier chaque étoile de couleur entre elles. Facile ? Pas si sûr, vous allez voir.



Il est conseillé de mettre son casque pour profiter de l'ambiance sonore qui va avec.



Les + : Parfait pour se détendre Télécharger le jeu gratuit Stars Wheel





PROMOS iOS :

Death Point (Aventure / Action, v2.0, 1,5 Go, iOS 8.0, Vladislav Glukhov) passe de 6,99 € à 5,49 €.



Death Point propose une expérience premium avec des graphismes de grande qualité, un gameplay efficace, une ambiance travaillée et une durée de vie correcte.



Inspiré des jeux d'infiltration comme Metal Gear Solid, Hitman ou Splinter Cell, Death Point vous propose de passer inaperçu le plus possible dans les différentes missions d'espion qu'on vous propose.



3D isométrique maitrisée, gameplay profond et missions travaillées vous attendent !



Les + : Si vous aimez l'infiltration

Un excellent scénario Télécharger Death Point à 5,49 €





SkySafari 6 Pro (v6.6.4, 1,9 Go, iOS 8.0, Simulation Curriculum Corp.) passe de 40,99 € à 30,99 €.



SkySafari 6 Pro est l’appli astronomique ultime car elle a la plus grande base de données avec chaque objet du système solaire découvert, et offre un contrôle sans faille des télescopes.



Si vous êtes un expert ou un inconditionnel des étoiles et de la galaxie en général, vous vous devez de posséder SkySafari qui vous propose à la fois une vision sans limite et des tonnes d'informations (en anglais) chose que ne fournit pas un téléscope, si cher soit-il.



Les + : Une vraie bible Télécharger SkySafari 6 Pro à 30,99 €