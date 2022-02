Bons plans iOS : Severed, TYPEE Pro, Hitman: Sniper

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Fill me up (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.3.0, 28 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle pour les amateurs de puzzle. Remplissez la grille avec des pièces de puzzle de forme étrange.



Un concept basique, mais toujours aussi prenant !



Les + : Une centaine de niveaux Télécharger le jeu gratuit Fill me up





Mini-jeux Monsterz (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.7, 149 Mo, iOS 14.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Survis à une avalanche de mini-jeux farfelus ! Bourré de personnages loufoques, Mini-jeux Monsterz est un jeu au rythme effréné et aux animations délirantes. Aide les monstres à découvrir des secrets et fins alternatives. Marque des points bonus, débloque des succès et viens à bout de niveaux de plus en plus difficiles tout en gagnant des prix déments.



Vas-tu réussir à soulever la baleine au-dessus de ta tête ? Peux-tu éviter le pied géant venu du ciel ?



Les + : Plein de mini-jeux Télécharger le jeu gratuit Mini-jeux Monsterz





Peppa Pig: Golden Boots (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 649 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,99 € à gratuit. Peppa Pig: Golden Boots est une expérience interactive inspirée de l'épisode spécial TV du même nom. Il permet à votre enfant d’habiller Peppa, de faire voler une fusée dans l’espace, de visiter la boutique de Mme Rabbit sur la lune, de nourrir les canards et de chanter la chanson Muddy Puddles.



Au cours de leur aventure, votre enfant pourra récupérer des paires de bottes dorées étincelantes, qui débloqueront des cadeaux spéciaux.



Les + : Pour les plus jeunes qui aiment Peppa Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Golden Boots





Hitman: Sniper (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.7.337, 1,1 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 0,99 € à gratuit. Dans ce spin-off de la série, vous incarnez toujours l'Agent 47 mais qui est plutôt immobile. En effet, ici point de déplacement à la troisième personne mais du tir à la première. Concentrez-vous sur vos cibles en utilisant votre habilité, subtilité, subterfuge et l'environnement pour remplir vos contrats.



Un jeu de tir de précision immersif basé sur l'univers Hitman avec plus de 150 missions à compléter. Éliminez l'élite des criminels les plus puissants ! Hitman Sniper n'est pas si répétitif qu'il n'y parait.



Les + : Réalisation sans faille

Durée de vie énorme Télécharger le jeu gratuit Hitman: Sniper





Applications gratuites iOS :

KEV (App, iPhone / iPad, v5.6, 10 Mo, iOS 12.0, Satnam Singh) passe de 1,99 € à gratuit. L'application KEV transforme votre iPhone ou iPad en un posemètre professionnel et facile à utiliser.

Minimaliste, KEV analyse l'aperçu en direct de la scène et vous donne des données précises sur la balance des blancs en Kelvin.



Essayer d'obtenir la balance des blancs parfaite sur votre reflex numérique peut être ennuyeux. KEV vous aide en vous indiquant ce que devrait être la balance des blancs.

Vous pouvez mesurer la température de couleur d'une source lumineuse en Kelvin sans avoir à dépenser des centaines de dollars pour des appareils professionnels.



Les + : Les résultats semblent très bons Télécharger l'app gratuite KEV





Snap Markup (App, iPhone / iPad, v2.4, 8 Mo, iOS 12.0, Raghvendra Bhargava) passe de 2,99 € à gratuit. Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage.



C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe !



Les + : Ajouter des annotations pour vos besoins pro Télécharger l'app gratuite Snap Markup





TYPEE Pro (App, iPhone / iPad, v2.10, 141 Mo, iOS 13.0, YiChing Kuo) passe de 14,99 € à gratuit. TYPEE Pro est un éditeur de photos tout-en-un pour partager des stories sur les réseaux sociaux. L'application est simple et facile à utiliser. Elle propose des polices personnalisées, des filtres, des effets ou encore un tableau de signature.



Vous pouvez enregistrer toutes les créations directement sur votre pellicule ou les partager sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.



Les + : Pour les amateurs de réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite TYPEE Pro





Promotions iOS :

Business Card Reader Plus (App, iPhone / iPad, v9.7.11, 73 Mo, iOS 13.0, ABBYY) passe de 39,99 € à 28,99 €. ABBYY Business Card Reader est une application multi-fonctions permettant de travailler avec les données de contact qu'on a sur des cartes de visites. On scanne et l'app reconnait (via OCR) tous les caractères et créé un nouveau contact !



C'est une app professionnelle qui vous fera économiser du temps et évitera les fautes de frappe !



L'app ABBYY BCR est aussi compatible avec votre Apple Watch. Pratique pour lister ses derniers contacts par exemple.



Les + : Puissante Télécharger Business Card Reader Plus à 28,99 €





FineScanner AI PRO (App, iPhone / iPad, v15.2.10, 115 Mo, iOS 13.0, ABBYY) passe de 49,99 € à 28,99 €. ABBYY FineScanner AI - le premier scanner intelligent fonctionnant grâce à l'IA qui transforme votre appareil mobile en un outil multi-fonctions permettant de capturer rapidement des documents et des livres, de créer des copies électroniques aux formats PDF et JPEG et d'extraire des textes à partir de documents scannés, rendant possible leur édition et leur partage.



FineScanner AI - la solution de numérisation mobile la plus novatrice et la plus évoluée, une véritable alternative aux scanners de bureau, capable de numériser les documents aussi bien que les livres.



Utilisez l'appareil photo de votre iPhone pour numériser des documents, reçus, articles de magazines, notes, recettes, tableaux, graphiques, diapositives de présentation ou même des panneaux d'affichage.



Les + : Possibilité d'extraire le texte

La puissance de l'IA Télécharger FineScanner AI PRO à 28,99 €





Rent Business Tycoon Game (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.3, 86 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 6,99 € à 5,99 €. Créez votre propre entreprise en louant des biens étonnants et devenez un magnat de l'oisiveté dans ce jeu génial ! Automatisez votre flux de travail en embauchant des gestionnaires et collectez vos revenus, même lorsque vous êtes hors ligne !



Devenez un magnat de la rente en gérant votre propriété et en la louant pour obtenir des bénéfices gigantesques !



Les + : Gérer votre propre business et faites fortune Télécharger Rent Business Tycoon Game à 5,99 €