Bons plans iOS : Le Havre, Zenge, TYPEE Pro

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Le Havre, Zenge, TYPEE Pro. L'occasion d'économiser 41€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

TYPEE Pro (App, iPhone / iPad, v2.10, 141 Mo, iOS 13.0, YiChing Kuo) passe de 14,99 € à gratuit. TYPEE Pro est un éditeur de photos tout-en-un pour partager des stories sur les réseaux sociaux. L'application est simple et facile à utiliser. Elle propose des polices personnalisées, des filtres, des effets ou encore un tableau de signature.



Vous pouvez enregistrer toutes les créations directement sur votre pellicule ou les partager sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.



Les + : Pour les amateurs de réseaux sociaux





Jeux gratuits iOS :

Kotoro (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v3.0, 193 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Kotoro est le premier jeu casse-tête d’ambiance au sujet du mélange de couleurs basé sur les règles que nous apprenons tous dans l’enfance. Ton but est simple : Se devenir un couleur certain en mélangeant avec les autres.



Les + : 8 Chapitres, 96 puzzles: chaque chapitre explore une nouvelle idée tel que la soustraction, la reproduction ou le temps.





Chinko Go! (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v7.0.1, 59 Mo, iOS 11.0, App Advisory) passe de 2,99 € à gratuit. Balayez pour faire pivoter le tireur et relâchez pour tirer dans ce jeu captivant. Il est très similaire au jeu Pop Cap Peggle. L'idée est de vider le plateau sans être à court de balles.



Essayez d'attraper la balle dans le seau pour vous donner des tirs supplémentaires.



Les + : Retombez en enfance !





SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.3, 385 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) passe de 3,99 € à gratuit. Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus et guiderez des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté saisissante.



SPHAZE propose une exploration relaxante de mondes allant du fantastique à la science-fiction. Guidez les mystérieux robots dans différentes zones, résolvez des énigmes d'arcade, mettez vos réflexes à l’épreuve et aidez le turbulent RoBip.



Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley en poly-low ! On apprécie les effets de parallaxe et l'utilisation du Taptic Engine qui apporte une dimension supplémentaire.





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête...





Zenge (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 429 Mo, iOS 7.1, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Voilà un OVNI que l'on ne peut pas classer vraiment dans les jeux vidéo. Il se rapproche plutôt d'un puzzle conceptuel zen et très beau, sans être difficile.



Zenge est beau, relaxant, presque onirique.



Les + : Sans stress (pas de chrono, ni vie)

Les + : Sans stress (pas de chrono, ni vie)

70 niveaux





Promotions iOS :

Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface





Incredibox (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.3, 136 Mo, iOS 11.0, So Far So Good) passe de 4,99 € à 0,99 €. Avec Incredibox, deviens le chef d’orchestre d’un groupe de human beatbox en quelques taps.



Vous pouvez choisir parmi quatre styles musicaux : Little Miss, Sunrise, The Love et Brésil. Pour créer de la musique, glissez simplement les styles et les tenues sur les personnages. Ils vont boucler et jouer en rythme. Vous pouvez évidemment ajuster le tout via des gestes. IncrediBox vous permet d'enregistrer et de partager vos créations avec le monde et de rivaliser dans les classements.



Les + : Original et captivant, ll n'y a vraiment rien d'autre comme ça dans l'App Store





Le Havre (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.2, 193 Mo, iOS 8.0, Codito Development Inc.) passe de 5,99 € à 0,99 €.

Devenez le nouveau géant de l'industrie de livraison maritime dans l'excellente adaptation du jeu de société Le Havre.



Vous aurez pour but de placer de nouvelles marchandises sur les différents quais afin de prendre l'ascendant sur vos adversaires.



Les + : En ligne ou en solo

Les + : En ligne ou en solo

Un jeu de plateau prenant