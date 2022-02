Bons plans iOS : Le Capitaine est Mort, Zenge, Reeflex Pro Camera

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Le Capitaine est Mort, Zenge, Reeflex Pro Camera. L'occasion d'économiser 19€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

btw (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.1, 22 Mo, iOS 10.0, Oleksandr Kozlov) passe de 0,99 € à gratuit. btw vous demande de trouver le seul vrai chemin vers la sortie. Des cercles noirs et blancs sont stratégiquement placés parmi les champs carrés.



C'est à vous de changer la lumière et de guider la ligne à travers chaque cercle avant d'atteindre la sortie. Si vous vous reculez dans un coin, vous pouvez réinitialiser et réessayer.



Les + : 88 niveaux Télécharger le jeu gratuit btw





RoboFonics (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.6, 73 Mo, iOS 9.0, LudoCraft Ltd.) passe de 0,99 € à gratuit. RoboFonics combine un jeu de rythme entraînant avec la résolution d'un puzzle. Votre mission est d'aider des robots amusants à accomplir leurs tâches à l'usine Fonic. Pour cela, vous devrez écouter le rythme et toucher les robots au bon moment.



Vous avez le choix entre 80 niveaux et deux modes de jeu différents.



Les + : Plutôt fun Télécharger le jeu gratuit RoboFonics





Zenge (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 429 Mo, iOS 7.1, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Voilà un OVNI que l'on ne peut pas classer vraiment dans les jeux vidéo. Il se rapproche plutôt d'un puzzle conceptuel zen et très beau, sans être difficile.



Zenge est beau, relaxant, presque onirique.



Les + : Sans stress (pas de chrono, ni vie)

70 niveaux Télécharger le jeu gratuit Zenge





Applications gratuites iOS :

Reeflex Pro Camera (App, iPhone, v1.4, 39 Mo, iOS 15.0) passe de 2,99 € à gratuit. Reeflex est la meilleure application de photographie de l'App Store dédiée aux passionnés, aux créatifs et aux photographes professionnels ! L'application propose des fonctions de reflex numérique de niveau professionnel directement sur votre iPhone, tout en étant intuitive et facile à utiliser en toute circonstance.



Reeflex propose un vaste ensemble d'outils professionnels destinés à un contrôle manuel intégral de la mise au point, de l'exposition et de la stabilité des blancs. Les histogrammes en direct combinés aux bandes de zèbre vous laissent contrôler précisément votre exposition.



Les + : Très complet Télécharger l'app gratuite Reeflex Pro Camera





Word Collage (App, iPhone / iPad, v1.6.2, 4 Mo, iOS 13.0, Alexey Tataurov) passe de 0,99 € à gratuit. Créez de magnifiques collages de mots rapidement et facilement. Il suffit de saisir l'URL d'une page Web ou d'ajouter manuellement des mots pour générer des montages uniques. Choisissez parmi six mises en page, 80 couleurs et 45 polices.



L'application vous permet même d'accentuer les mots les plus courants et de les partager avec vos amis.



Les + : Des mots qui se transforment en image Télécharger l'app gratuite Word Collage





Tageslicht (App, iPhone / iPad, v1.02, 1 Mo, iOS 13.5, TheCodingMonkeys) passe de 1,99 € à gratuit. Tageclicht vous permet de créer un miroir de votre appareil photo sans bordures ni barres. Vous pouvez soit connecter un écran, soit activer la mise en miroir de l'écran dans les Paramètres. L'application dispose d'un verrouillage de rotation, d'un verrouillage de la mise au point et d'un aperçu très intuitif. Télécharger l'app gratuite Tageslicht





Promotions iOS :

Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.39, 280 Mo, iOS 10.0, Fedor Danilov) passe de 4,99 € à 1,99 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario Télécharger Hyperforma à 1,99 €





Burger Bistro Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.32, 267 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 6,99 € à 3,99 €. Préparez-vous à vivre une nouvelle sensation de restauration rapide! Créez votre propre dîner et empruntez le chemin vers le succès. Créez différentes recettes et offrez à vos clients une expérience vraiment personnalisée!



Sortez des sentiers battus et expérimentez dans la cuisine. Remplacez votre morceau de viande par un filet de poisson et une sauce tartare, ou un combo bacon, laitue et œuf. Vous n'êtes limité que par votre imagination!



Et le plaisir ne s'arrête pas aux hamburgers. Créez des menus d'accompagnement, de boissons et de desserts pour vraiment captiver le cœur de vos clients!



Ne laissez pas votre popularité vous monter à la tête. Vous devrez gérer votre personnel et le former pour améliorer ses compétences. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous offrirez un service client de classe mondiale, même pendant la pointe de l'heure du déjeuner! Télécharger Burger Bistro Story à 3,99 €