Bons plans iOS : Flexion, Turnado, Streets of Rage 4 et Camera Copy

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Flexion, Turnado, Streets of Rage 4 et Camera Copy. L'occasion d'économiser 65€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Blackthorn Castle (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1, 129 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Blackthorn Castle est un jeu d'aventure et de réflexion de style click and point dans lequel vous devrez aider votre oncle à rechercher un mystérieux objet perdu. Explorez le château, affrontez les énigmes et venez à bout de cette belle histoire.



Il s'agit d'une perle du genre. Chaque aspect de chaque jeu est bien pensé. Les mini-jeux sont amusants et stimulants. La merveilleuse option "voyage rapide" permet de ne pas se perdre en se promenant dans les lieux tout en essayant de trouver les indices ou d'y retourner, tout comme l'option "photos instantanées".





SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 245 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) passe de 0,99 € à gratuit. Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus afin de guider des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté assez incroyable.

Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley en poly-low ! On apprécie les effets de parallaxe et l'utilisation du Taptic Engine qui apporte une dimension supplémentaire avec des vibrations.



Des graphismes magnifiques, très amusant, très relaxant : C'est un jeu formidable.





Applications gratuites iOS :

Flexion (App, iPhone / iPad, v8.1.1, 109 Mo, iOS 15.0, Blue Ketchep) passe de 12,99 € à gratuit. Flexion est un super outil pour analyser les contraintes internes d'une poutre sous charge. Il vous permet de modifier les dimensions de la section transversale de la poutre, et il trace les contraintes internes de cisaillement et de flexion le long des axes de la poutre. Ceux qui sont dans la construction ou la rénovation devraient la récupérer tout de suite.





Turnado (App, iPad, v1.6.6, 71 Mo, iOS 13.0, Sugar Bytes GmbH) passe de 24,99 € à gratuit. Turnado est un outil multi-effet conçu spécialement pour la manipulation audio massive en temps réel. Il combine des effets uniques et dynamiques avec le contrôle le plus intuitif et le plus immédiat que vous puissiez imaginer. Il suffit de l'allumer et de l'augmenter.



Emmenez-le sur scène et libérez la véritable puissance de Turnado. Avec un accès instantané à huit effets et un contrôle immédiat sur les paramètres clés, Turnado est garanti pour causer des ravages sur la piste de danse !

Camera Copy (App, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 15.0, Mert Can Kus) passe de 0,99 € à gratuit. Une petite application très pratique qui permet d'extraire du texte depuis des images, mais de manière plus facile qu'iOS. L'app supporte plusieurs langues dont le français.





Mockup Screenshot (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 99 Mo, iOS 15.0, Mert Can Kus) passe de 1,99 € à gratuit. Cette application vous permet de créer des images pour l'App Store depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.



Comprend les modèles pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.





Promotions iOS :

Northgard (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.2.1, 890 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 8,99 € à 4,99 €. Northgard est un jeu de stratégie basé sur la méthodologie nordique, dans lequel vous contrôlez un clan de Vikings combattant pour régner sur un mystérieux nouveau continent. Un RTS unique grâce à une ambiance parfaitement pensée, un gameplay très technique et des mises à jour régulières. Exploration, conquête, commerce et combat vous attendent.





Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v3.3.2, 1,9 Go, iOS 12.0, Playdigious) passe de 9,99 € à 4,99 €. Dead Cells de Motion Twin est l'un des meilleurs portages mobiles de ces dernières années. Il a été régulièrement mise à jour avec du nouveau contenu gratuit et payant. Avec un gameplay adapté aux écrans tactiles grâce à un mode auto-hit bien pensé, il est bien plus jouissif manette en main. Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.

Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Un try and die de grande qualité !





ELOH (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.2.4, 181 Mo, iOS 9.0, Broken Rules) passe de 2,99 € à 0,99 €. Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove.

Dans ce nouveau jeu d'énigme musical, développé par les créateurs d'Old Man's Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution avec des commandes tactiles intuitives. Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux. Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants.





Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.09, 1,8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 9,99 € à 4,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 avait une énorme pression avant de sortir, celle de ne pas anéantir la réputation d'une saga mythique. Heureusement, le défi a été relevé avec brio puisque SoR4 poursuit l'héritage de la série Streets of Rage dans un beat'em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques. Un retour réussi qui ravira les nostalgiques comme les nouveaux joueurs grâce à un savant mélange entre les jeux d'antan et un gameplay moderne. C'est beau, accessible et incroyablement fun, surtout à plusieurs.





Calculator Infinity (App, iPhone / iPad, v6.0, 37 Mo, iOS 12.1, Incpt.Mobis) passe de 6,99 € à 5,99 €. Voici la meilleure alternative aux calculatrices graphiques TI-83, TI-84, TI-89, Casio FX, Sharp EL,...



Calculator Infinity (∞) est une calculatrice raffinée, multifonctions pour iPhone/iPad est fière de présenter une variété de fonctionnalités qui satisfera tous les types d'utilisateurs : l'application est dotée d'un puissant cœur mathématique et d'un moteur d'algèbre associés à une prise en charge de l'affichage mathématique. Outre les étudiants, elle intéressera les codeurs et les ingénieurs. Télécharger Calculator Infinity à 5,99 €