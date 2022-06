Bons plans iOS : Anti Theft Alert, ImageGet, IP4K camera, Winterlore 1

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Anti Theft Alert, ImageGet, IP4K, Winterlore I. L'occasion d'économiser 40€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Winterlore I (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 96 Mo, iOS 12.0, Moroi Springs) passe de 0,99 € à gratuit. Suivez l'histoire de la jeune Ozana, alors qu'elle se lance dans une quête de découverte de soi et de guérison après le décès de sa grand-mère bien-aimée à travers un point & click savoureux.



Les énigmes sont stimulantes et intéressantes, avec une bande-son entêtante et des graphismes magnifiques. Le seul reproche est que le jeu est assez court et a peu de valeur de en termes de rejouabilité. Télécharger le jeu gratuit Winterlore I





Winterlore II (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 95 Mo, iOS 12.0, Moroi Springs) passe de 0,99 € à gratuit. Il y a un nouvel obstacle à Moroi Springs. Découvrez la suite de l'histoire d'Ozana et de ses nouveaux pouvoirs. Toujours aussi beau et captivant, un jeu accessible à tous avec des énigmes intéressantes.



Les + : L'histoire

Les graphismes Télécharger le jeu gratuit Winterlore II





Applications gratuites iOS :

Anti Theft Alert (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 12 Mo, iOS 13.0, Jaypalsinh Jadeja) passe de 1,99 € à gratuit. Cette app "antivol" vous alertera par une sirène lorsque quelqu'un veut récupérer la position de votre téléphone, le retire de la charge, éjecte la carte SIM et ou autre. Si quelqu'un a pris votre téléphone, il sonnera.



Comment utiliser l'application ? Définir le code d'accès Ajoutez une zone de protection en fonction de vos besoins Activez la protection à partir de l'écran d'accueil L'application fonctionnera en arrière-plan Basé sur la zone de protection, il sera alerté par la sirène. Télécharger l'app gratuite Anti Theft Alert





ImageGet (App, iPhone / iPad, v3.2, 14 Mo, iOS 9.0, hui yao) passe de 1,99 € à gratuit. Il s'agit d'un excellent outil pour télécharger des images sur une page Web avec un seul bouton. Réseaux sociaux, blogs, sites et autres sont facilement accessibles. Il est possible de tout récupérer, images, photos, arrière-plans, JPG, PNG, GIF, etc. Tout se passe dans un navigateur intégré conçu pour cela.



C'est le manque de bonnes applications spécialisée comme celle-ci qui limite la possibilité d'utiliser l'iPad ou l'iPhone à la place d'un ordinateur. Télécharger l'app gratuite ImageGet





IP4K (App, iPhone / iPad, v1.1.3, 1 Mo, iOS 13.1, Anna Koynova) passe de 3,99 € à gratuit. Avec cette app, votre iPhone ou iPad devient une caméra IP selon le protocole RTSP. Cette application est un jeu d'enfant à installer et à utiliser. Il suffit de lancer l'application et elle indique l'adresse IP de la caméra (téléphone), l'URL. Tapez cette adresse dans l'adresse de streaming VideoLan (VLC) de n'importe quel autre appareil ou ordinateur, et l'image en mouvement apparaît instantanément. C'est simple et rapide ! Télécharger l'app gratuite IP4K





Anchor Pointer (App, iPhone, v2.92, 11 Mo, iOS 13.2, Alexander Deplov) passe de 3,99 € à gratuit. Une application qui vous permet de stocker des coordonnées GPS et de les retrouver à l'aide d'une boussole. Cette application peut servir par exemple pour vous réunir avec vos amis dans de grands espaces tels que des parcs ou encore pour retrouver votre voiture dans un parking.



Les + : Supporte l'Apple Watch

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Anchor Pointer





Promotions iOS :

A Game of Thrones: Board Game (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 307 Mo, iOS 13.0, Asmodee Digital) passe de 10,99 € à 4,99 €. Vivez les guerres et intrigues de Westeros en incarnant une des 6 grandes Maisons dans ce jeu de stratégie en tour par tour basé sur Le Trône de fer, la célèbre série de romans de G.R.R. Martin. Dans Le Trône de Fer : Le Jeu de Plateau – Édition numérique, les ambitieux Lannister, les inébranlables Stark, les malicieux Martell et bien d'autres Maisons encore s'affrontent pour s'emparer de la couronne.



Un titre pour les amateurs de GOT mais qui, pour une fois, présente un réel intérêt. Un jeu de stratégie classique mais dont l'ambiance saura vous porter. Télécharger A Game of Thrones: Board Game à 4,99 €





Tempest (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.680, 456 Mo, iOS 11.0, HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED) passe de 7,99 € à 3,99 €. Après avoir conquis les joueurs PC sur Steam, ce jeu de piraterie part à l'abordage des mobiles. Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers. Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements. Mais surtout, il va falloir mettre en place une tactique sans faille, en solo et en multi. Télécharger Tempest à 3,99 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.8, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 13,99 € à 1,99 €. Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat mais un groupe de civil qui doit survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc). Une expérience assez incroyable ! Télécharger This War of Mine à 1,99 €