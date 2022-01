Bons plans iOS : JYDGE, Stark Dumbbell, Winterlore II

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment JYDGE, Stark Dumbbell, Winterlore II.



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Stark Dumbbell (App, iPhone / iPad, v2.5.9, 11 Mo, iOS 12.0, Virtual Trainer Sweden AB) passe de 4,99 € à gratuit. Optimisez vos résultats avec Stark Haltère! Soyez inspiré par 65 exercices présentés dans des vidéos en HD de haute qualité, créez votre propre entraînement personnel et soyez guidé tout au long des exercices à l'aide de minuteurs et de vos paramètres personnalisés.



Les minuteurs supportent différents protocoles d'entraînement, notamment Tabata, HIIT et l'entraînement en circuit. Dépassez-vous, obtenez des récompenses et suivez l'évolution de votre score.



Les + : Trouvez des exercices visant des groupes de muscles spécifiques. Télécharger l'app gratuite Stark Dumbbell





Jeux gratuits iOS :

Mini-jeux Monsterz (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.6, 145 Mo, iOS 14.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Survis à une avalanche de mini-jeux farfelus ! Bourré de personnages loufoques, Mini-jeux Monsterz est un jeu au rythme effréné et aux animations délirantes. Aide les monstres à découvrir des secrets et fins alternatives. Marque des points bonus, débloque des succès et viens à bout de niveaux de plus en plus difficiles tout en gagnant des prix déments.

Vas-tu réussir à soulever la baleine au-dessus de ta tête ? Peux-tu éviter le pied géant venu du ciel ?

Plein de mini-jeux



Vas-tu réussir à soulever la baleine au-dessus de ta tête ? Peux-tu éviter le pied géant venu du ciel ?



Les + : Plein de mini-jeux Télécharger le jeu gratuit Mini-jeux Monsterz





Crisis of the Middle Ages (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 171 Mo, iOS 9.1, OrgAction LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Vous voulez un bon jeu de rôle rétro à tour de rôle? Vous voulez jouer à un jeu qui vous fera rire aux éclats? Crisis of the Middle Ages est fait pour vous! Avec une histoire riche et un style des années 90, Crisis of the Middle Age vous mettra sur votre canapé avec plus de 6 à 10 heures de jeu intriguant, hilarant et amusant!

Fun. De nombreux clins d'oeil



Les + : Fun

De nombreux clins d'oeil Télécharger le jeu gratuit Crisis of the Middle Ages





Winterlore I (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 96 Mo, iOS 12.0, Andreea Dragoman) passe de 0,99 € à gratuit. La légende raconte qu'après que Dieu ait créé le monde, il a dispersé les miettes laissées de son sac de miracles à l'endroit nommé maintenant Moroi Springs. La terre a commencé à être habitée par des créatures étranges pour équilibrer le bon et le mauvais dans le monde.



Suivez l'histoire de la jeune Ozana, alors qu'elle se lance dans une quête de découverte de soi et de guérison après le décès de sa grand-mère bien-aimée. Elle commence par marcher sur les traces de sa défunte grand-mère, encouragée par le fait qu'elle connaît de fond en comble les traditions familiales. Elle rencontrera des personnages mystérieux en cours de route. Certains sont des amis, certains sont des ennemis et d'autres ne sont pas entièrement humains.



Les + : Un excellent jeu de point'n'click Télécharger le jeu gratuit Winterlore I





Winterlore II (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 95 Mo, iOS 12.0, Andreea Dragoman) passe de 0,99 € à gratuit. Il y a un nouvel obstacle à Moroi Springs. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci ?



Suivez l'histoire d'Ozana et de ses nouveaux pouvoirs. Les traditions qu'elle connaît à fond apportent un nouveau sens à son mode de vie et aux coutumes de Mamaie.

Elle réparera des herbes, fera des concoctions et préparera des sucreries pour la fête du solstice. En chemin, elle rencontrera des invités qui apporteront de nouveaux départs, tandis que d'autres apparaîtront dans la maison sans y être invités.



Winterlore II est le deuxième jeu se déroulant dans l'univers de Moroi Springs.



Les + : L'histoire

Les graphismes Télécharger le jeu gratuit Winterlore II





Retro Widget (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.0, 14 Mo, iOS 14.0, Shitij Chadha) passe de 2,99 € à gratuit. Retro Widget est une nouvelle app qui tire partie des fonctionnalités apportées par iOS 14 avec les widgets personnalisés. En jouant la carte nostalgie, Retro Widget veut émouvoir les trentenaires et autre quadragénaires qui ont possédé un téléphone de type Nokia 3310.



Ainsi, on retrouve le fond vert de l’époque, et les mêmes informations pratiques comme l’heure, le niveau de batterie, le signal réseau, l’opérateur et même un accès au jeu Snake.



Les + : Le beau clin d'oeil Télécharger le jeu gratuit Retro Widget





Promotions iOS :

Dungeon and Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 76 Mo, iOS 10.3, Ming-Shiuan Yu) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dungeon and Puzzles est un jeu qui met au défi la perception spatiale en 2D et le raisonnement logique des joueurs. Le joueur peut utiliser une épée pour attaquer les monstres, ou un arc et une flèche pour détruire les ennemis à distance. Il peut repousser les obstacles avec un bouclier et tirer les monstres avec une paire de gants spéciaux.



Le donjon compte 150 pièces fabriquées à la main. Les joueurs devront se familiariser avec le jeu pour résoudre les énigmes et vider les salles.



Pour résoudre les énigmes avec moins de mouvements et atteindre des objectifs avancés, les joueurs devront essayer différentes tactiques et combinaisons de mouvements pour trouver une solution optimisée pour la pièce. Parfois, le joueur devra mettre de côté l'ancienne solution... Télécharger Dungeon and Puzzles à 1,99 €





Battle Chasers: Nightwar (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.16, 1,8 Go, iOS 12.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 3,99 €. Battle Chasers : Nightwar est un RPG inspiré par les grands classiques de la console, pénétrer dans les profondeurs des donjons, des combats au tour par tour présentés dans un format JRPG classique, et une histoire riche et inspirée par une découverte du monde. Vous aiderez la jeune Gully dans sa quête pour retrouver son père disparu, Aramus, un héros célèbre qui s'est aventuré sur les terres dangereuses.

Gully reçoit le soutien de 5 héros improbables, chacun avec ses propres capacités, avantages, objets et compétences de donjon.



Gully reçoit le soutien de 5 héros improbables, chacun avec ses propres capacités, avantages, objets et compétences de donjon. Télécharger Battle Chasers: Nightwar à 3,99 €