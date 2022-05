Bons plans iOS : Kensho, Zenge, Calcvier

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Kensho, Zenge, Calcvier. L'occasion d'économiser 30,5€ !



Jeux gratuits iOS :

Dream A Little Dream (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5, 106 Mo, iOS 11.0, Moneer Marouf) passe de 0,99 € à gratuit. Par une nuit paisible et rêveuse, le Floof Royal sirota trop de lait à la fraise et tomba dans un profond sommeil. Alors que la lune descendait et que le soleil commençait à se lever, le Floof Royal se mit à rêver un peu et roula hors du lit, tombant dans le ciel crépusculaire.



Entrez dans un pays de rêve avec cette tranche de paradis nostalgique de style arcade en pixel art. Déplacez-vous à travers les nuages aux couleurs de la barbe à papa en tant que chat endormi équipé uniquement du plus magique des bonnets de sommeil, et Dream a Little Dream...



Un jeu très coloré, qui vous demandera de sauter de nuage en nuage en allant le plus haut possible.



Les + : Le pixel-art très réussi Télécharger le jeu gratuit Dream A Little Dream





Zenge (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 429 Mo, iOS 7.1, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Voilà un OVNI que l'on ne peut pas classer vraiment dans les jeux vidéo. Il se rapproche plutôt d'un puzzle conceptuel zen et très beau, sans être difficile.



Zenge est beau, relaxant, presque onirique.



Les + : Sans stress (pas de chrono, ni vie)

70 niveaux Télécharger le jeu gratuit Zenge





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête... Télécharger le jeu gratuit Scalak





Applications gratuites iOS :

Knots 3D (App, iPhone / iPad, v7.8.4, 206 Mo, iOS 9.0, Nynix) passe de 0,99 € à gratuit. Apprenez à faire plus de 121 nœuds avec des animations 3D explicites. Aussi pratique que ludique, Knots 3D est traduit en une tonne de langue dont le français, ce qui est pratique pour lire les explications.



Les + : Les favoris

Le choix dans la vitesse de lecture Télécharger l'app gratuite Knots 3D





#filmphotography (App, iPhone / iPad, v1.4.2, 466 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 2,99 € à gratuit. L'application est une encyclopédie des principes de la photographie argentique. Commencez votre voyage en vous renseignant sur les types d'appareils photo argentiques, y compris leurs avantages et leurs inconvénients. FilmPhotography contient tous les détails sur les types de films, notamment le noir et blanc, la couleur, l'infrarouge, les diapositives et la lomographie.



Vous découvrirez même les principes de base de la photographie tels que l’ouverture, la vitesse d’obturation, l’ISO, l’utilisation d’un posemètre et le développement de films. À la fin de chaque section, vous serez interrogé sur ce que vous avez appris.



Les + : Une bible de la photo Télécharger l'app gratuite #filmphotography





gTasks Pro (App, iPhone / iPad, v4.9.40, 26 Mo, iOS 13.0, JulyApps Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. Une application de gestion de tâches qui se synchronise avec Google Task (inclut dans Gmail, Google Calendar et Google Apps).



Le but est de visualiser vos tâches et vos événements de calendrier à un seul endroit. L'appli permet de gérer les sous-tâches, d'avoir des rappels localisés, des tâches récurrentes, etc.



Les + : Belle interface

Synchronisation iCloud Télécharger l'app gratuite gTasks Pro





Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 5 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,99 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





Promotions iOS :

Rebel Cops (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5, 754 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 4,99 €. Rebel Cops est un spin-off de This Is the Police qui se concentre exclusivement sur les opérations tactiques en tour par tour de la série. Viktor Zuev, un baron du crime nouvellement arrivé, a déployé ses tentacules sur la ville de Ripton de manière brutale et implacable.



Il s'agit de la version tactique de «This is the Police» avec des opérations au tour par tour où un seul coup peut vous coûter la vie. Rapidité, futilité et inventivité seront vos maîtres-mots avec une gestion indispensable et minutieux de votre arsenal en guise de cadeau supplémentaire.



Pour mener à bien votre guérilla, sans effectifs et sans armes, il faudra utiliser la dissimulation et la couverture pour approcher l'ennemi en silence et le faire tomber avant qu'il ne donne l'alerte. Vous avez à votre disposition un arsenal d'armes et d'équipements non létaux, ainsi que des atouts tactiques particuliers, que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous améliorez vos rebelles. Et surtout, rappelez-vous, ni vous ni les criminels n'avez de barres de santé. Télécharger Rebel Cops à 4,99 €





Death Come True (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.0, 2,4 Go, iOS 10.0, Izanagigames, Inc.) passe de 17,99 € à 10,99 €. Tout premier « jeu cinématique interactif » de son genre, dans lequel vos décisions dirigent le déroulement et impactent le dénouement de l’histoire.



Un thriller de science-fiction sous forme de film interactif, écrit par Kazutaka Kodaka, le génial et tortueux créateur de la série Danganronpa.



Commandes de jeu minimalistes : examinez les lieux autour de vous en balayant l’écran du doigt et sélectionnez l’action de votre choix. Jouez au jeu comme si vous regardiez un film !



Faites avancer le héros dans le scénario en prenant les décisions pour lui.

À quelle conclusion vous mèneront donc vos choix ? Télécharger Death Come True à 10,99 €